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雲林首辦國慶焰火　炮陣地拍板確定！站月台就能看

▲雲林縣長張麗善今受訪表示，雲林首次承辦國慶煙火，選定虎尾高鐵特定區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善今受訪表示，雲林首次承辦國慶煙火，選定虎尾高鐵特定區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024國慶煙火由雲林縣府承辦，縣長張麗善今（10）日表示，立法院長韓國瑜已拍板確定施放地點在虎尾高鐵特定區，縣府將依辧理台灣燈會經驗全面啟動相關工作，張麗善說，今年最大特色是在高鐵月台就可看到煙火，預估國慶煙火可帶來約50萬人次，商機粗估7億元。

雲林縣長張麗善今受訪表示，雲林首次承辦國慶煙火，縣民可以就近感受到煙火震撼及璀璨，國慶焰火籌備委會員主委韓國瑜已在上週選定虎尾高鐵特定區，縣府也在6月7日召開籌備會，由召集人、副縣長謝淑亞主持。

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雲林縣國慶焰火籌活動籌備會總幹事、文觀處副處長蘇建蒼說明，將參考2017年雲林承辦台灣燈會及過去各項大型活動舉辦經驗，且為方便外縣市民眾到雲林觀看煙火，國慶煙火主舞台距離高鐵雲林站步行只要10分鐘，且在高鐵月台上就可看到煙火，屆時周邊會規劃接駁車、停車場，現有公有土地都會盡可能規劃做停車場，若不足也會徵用私人土地。

蘇建蒼強調，為配合國慶煙火，縣府10月份的相關活動整合規劃「光輝10月漫遊雲林」，每週都有精彩活動登場，包括10月5、6日的西螺大橋藝陣文化祭，10月12、13日國際偶戲節，10月19、20日農機展及虎尾毛巾節，10月26、27日台灣咖啡節，其中為國慶煙火暖身，今年西螺大橋藝陣文化祭煙火施放將擴大舉辦。

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