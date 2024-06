飛機墜毀家門口「瞬間爆炸燒光」　他開門嚇壞：以為房子要塌了

▲一架小飛機墜毀民宅前院。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

美國科羅拉多州發生恐怖意外,居民蘭迪(Randy Hamrick)與妻子在家時,外面突然傳來爆炸聲與火光,2人趕緊開門查看,竟是一架小飛機墜毀自家前院。他事後受訪時回憶,當時還以為房子要倒塌了。

7日上午9時30分左右,一架1969年生產的小飛機「比奇35」(Beechcraft 35)墜毀於丹佛市近郊的阿瓦達(Arvad Denver),附近居民聽見巨響,紛紛跑出門查看,及時把機上4人從熊熊燃燒的殘骸中救出。

蘭迪回憶,夫妻倆一開始以為是對街鐵道發生出軌意外,「我們看到外面有爆炸和火光」,還以為房子會倒塌,雖然前院成為事故現場,但幸好兩人毫髮無傷。

