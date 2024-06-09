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飛機墜毀家門口「瞬間爆炸燒光」　他開門嚇壞：以為房子要塌了

▲▼一架1969年生產的小飛機「比奇35」（Beechcraft 35）墜毀於丹佛市近郊的阿瓦達（Arvad Denver）民宅前院。（圖／達志影像／美聯社）

▲一架小飛機墜毀民宅前院。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州發生恐怖意外，居民蘭迪（Randy Hamrick）與妻子在家時，外面突然傳來爆炸聲與火光，2人趕緊開門查看，竟是一架小飛機墜毀自家前院。他事後受訪時回憶，當時還以為房子要倒塌了。

7日上午9時30分左右，一架1969年生產的小飛機「比奇35」（Beechcraft 35）墜毀於丹佛市近郊的阿瓦達（Arvad Denver），附近居民聽見巨響，紛紛跑出門查看，及時把機上4人從熊熊燃燒的殘骸中救出。

蘭迪回憶，夫妻倆一開始以為是對街鐵道發生出軌意外，「我們看到外面有爆炸和火光」，還以為房子會倒塌，雖然前院成為事故現場，但幸好兩人毫髮無傷。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）和警方表示，傷患一共有4人，其中包括2名孩童，他們身上都有燒燙傷，已經被送往當地醫院，但目前情況不明。

《紐約郵報》等外媒報導，小飛機從丹佛市百年紀念機場（Centennial Airport）起飛，預計前往落磯山大都會機場（Rocky Mountain Metropolitan Airport），卻在起飛約15分鐘後，出現引擎問題。

機師看見低油壓警示燈亮起，立刻呼叫傑佛森郡（Jefferson County）塔台要求迫降，不久後又回報飛機失去動力，已經無法抵達機場，接著很快失去聯繫。初步調查研判，他試圖在住宅區馬路上迫降，左翼卻不慎撞上一棵大樹、偏離航向，最終墜毀在蘭迪家門口。

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