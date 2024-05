美軍F-35B戰機墜毀！「燒成焦黑」畫面曝　1飛行員彈射逃生重傷

▲ 一架F-35B戰機墜機起火燃燒。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美軍一架新型F-35B戰機28日墜毀於新墨西哥州一座美軍基地附近,飛行員在墜機前彈射逃生,重傷送醫治療,事發原因目前尚不清楚。

綜合CNN等美媒,綜合新墨西哥州官員及最大城阿布奎基主要機場說法,這架軍用機約於美東時間28日下午2時以前,在阿布奎基國際機場(Albuquerque International Sunport)南側以外地區墜毀,地點在科特蘭空軍基地(Kirtland Air Force Base)附近。

BREAKING: An F-35 just crashed on takeoff at Albuquerque International. pic.twitter.com/UT7WzJtvyP