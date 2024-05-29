美軍F-35B戰機墜毀！「燒成焦黑」畫面曝　1飛行員彈射逃生重傷

▲ 一架F-35B戰機墜機起火燃燒。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍一架新型F-35B戰機28日墜毀於新墨西哥州一座美軍基地附近，飛行員在墜機前彈射逃生，重傷送醫治療，事發原因目前尚不清楚。

綜合CNN等美媒，綜合新墨西哥州官員及最大城阿布奎基主要機場說法，這架軍用機約於美東時間28日下午2時以前，在阿布奎基國際機場（Albuquerque International Sunport）南側以外地區墜毀，地點在科特蘭空軍基地（Kirtland Air Force Base）附近。

BREAKING: An F-35 just crashed on takeoff at Albuquerque International. pic.twitter.com/UT7WzJtvyP — Ian Miles Cheong(@stillgray) May 28, 2024

A military aircraft has crashed near Albuquerque International Airport, New Mexico.



Preliminary reports suggest, the pilot ejected successfully.



Video : KOB4#aircraft pic.twitter.com/xHJTstQXnW — FL360aero (@fl360aero) May 28, 2024

事發後的畫面顯示，墜機後燃起熊熊大火和濃濃黑煙，在機場外的沙漠留下一片燒焦的殘骸。伯納利歐郡（Bernalillo County）消防局發言人哈里斯（William Harris）說明，飛行員在墜機前彈射逃生，仍有意識及呼吸但傷勢嚴重。消防員也在現場對2名平民進行評估，不過兩人皆未送醫。

當時機上僅有飛行員一人，但失事飛機出發地、目的地及墜機原因等細節目前尚未公開。阿布奎基消防官員費杰（Jason Fejer）表示，科特蘭空軍基地及美國聯邦航空總署（FAA）正調查這起事件。

一名美國官員向ABC透露，墜機的是一架隸屬海軍陸戰隊的新型F-35B戰機，當時正從洛克希德馬丁（LMT.N）一座工廠移交給軍方，由國防部國防合約管理局（DCMA）一名飛行員駕駛。

洛克希德馬丁聲明證實，這架F-35B當時正從德州沃思堡飛往加州愛德華空軍基地，在科特蘭空軍基地加油後墜毀，飛行員安全彈射逃生，「安全是我們的首要任務，我們將遵循適當調查程序。」