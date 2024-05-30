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伊朗總統墜機亡！傳美將「抵制聯合國悼念活動」：他雙手沾滿鮮血

▲▼伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）19日因直升機墜毀身亡。（圖／路透）

▲伊朗總統萊希及外長阿卜杜拉希揚19日因直升機墜毀身亡。（圖／路透）

文／中央社

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）本月19日搭乘直升機墜機身亡，美國官員表示，美國不會參加聯合國明天為萊希舉行的悼念活動。

依照慣例，由193個成員國組成的聯合國大會會舉辦悼念活動向去世的現任國家元首致敬，悼念活動將會有關於萊希的演說。

一名不願透露身分的美國官員向路透社表示：「我們不會以任何身分參與這場活動。」

伊朗駐紐約聯合國代表團未回覆記者的置評請求。

▲▼伊朗總統萊希今年5月7日在首都德黑蘭接受電視採訪。（圖／路透）

▲伊朗總統萊希政治風格強硬。（圖／路透）

採取強硬路線的萊希被視為可能是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的接班人，他本月19日搭乘的直升機遭遇惡劣天候，在與亞塞拜然接壤的邊境一帶山區墜毀，萊希遇難身亡，享壽63歲。

這名美國官員指出：「聯合國應該與伊朗人民站在一起，而不是紀念壓迫了他們數十年的人。萊希涉及許多可怕的侵犯人權事件，包括1988年法外處決數以千計政治犯。」

這名官員指出：「部分有紀錄以來最嚴重的侵犯人權事件，特別是針對伊朗婦女及女孩，就是在他的任期內發生。」

▲▼ 伊朗總統萊希驟逝，民眾上街哀悼。（圖／路透）

▲萊希驟逝後，不少民眾上街哀悼，聯合國也舉行了悼念活動，但傳言稱美國可能不會參加。（圖／路透）

聯合國安全理事會本月20日在一場與萊希墜機事件無關的會議上為罹難者默哀1分鐘。美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）當時不情願地起身，與其他14位代表一起默哀。

美國國務院20日表示，美國對萊希逝世表達「官方哀悼」，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）當天也表示：「此人無疑雙手沾滿鮮血。」

美國總統拜登政府向伊朗致哀，引來部分國會共和黨成員強烈批評。

萊希2021年當選總統，任期內下令收緊道德法律，監督對反政府抗議行動的血腥鎮壓，並大力推動與世界大國的核子談判。

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