MSI GeForce RTX 50系列筆電預購開跑！最強AI運算效能「顛覆想像」應付全方位需求　

記者蘇晟彥／綜合報導

隨著AI時代來臨，不管是電競玩家、商務人士，都對於筆電的規格要求越來越高，不僅算力要夠強、能讓工作更順暢，遊玩遊戲時也要享受極致沉浸的暢快感。對此，日前筆電領導品牌微星科技舉辦「MSIology: 龍魂鍛造，制霸遊戲戰場」線上發表會，宣布搭載全新世代AMD與Intel處理器、NVIDIA GeForce RTX™ 50系列顯示卡的筆電正式登場，即日起至 4/6 早鳥活動期間，選購MSI GeForce RTX™ 50系列筆記型電腦，即可享有優惠價格，再加碼市價NT$7,000的電競大禮包、Steam儲值金30美元！

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▼MSI 機皇Titan系列以北歐神話世界樹Yggdrasil作為靈感來源，更帶來制霸遊戲戰場的超凡效能。（圖／微星提供）



MSI在本次發表會中共展出，包含機皇Titan系列、Raider系列、Stealth系列以及Vector系列，從電競、創作者到商務類型一應俱全，將以全方位重新定義消費者的「效能體驗」。旗艦機皇Titan系列擁有等同桌機般的頂天規格，帶來制霸遊戲戰場的超凡效能。Raider系列以獨樹一格的Mystic lightbar炫光燈效設計，為熱血玩家提供全方位的視聽覺享受。Vector系列延續低調沉穩的外型設計，為科學工程運算的最強悍後盾。完美結合俐落質感外型與卓越效能的Stealth系列，讓玩家能隨時攜帶，在遊戲與工作之間取得平衡。

這次最大特色就是「GeForce RTX™ 50系列」的問世，各系列筆記型電腦GPU加持下，MSI全新世代筆電將為玩家與創作者帶來顛覆遊戲規則的AI運算效能。GeForce RTX™ 50系列顯示卡配備強大的AI運算能力，提供全新體驗與頂級畫面表現。藉由NVIDIA DLSS4倍增的效能，能以前所未有的速度生成圖像，同時也能夠過NVIDIA Studio平台釋放創造力。MSI全新世代筆電配備最尖端的技術，包括具備創新獨立SSD散熱導管的極速PCIe Gen 5 SSD、DDR5-6400記憶體、4K Mini LED電競面板，以及MSI Overboost超增壓模式設計，能釋放CPU與GPU的極致效能。

說到這次推出的「機皇」Titan系列，在發表會亮相時就以極其創新外觀設計、強悍的效能引起討論，這次設計以北歐神話中的世界樹Yggdrasil，象徵創新、重生與堅韌精神，並融合了創新科技、奢華美學與極致效能等三大核心理念。微星科技執行副總經理暨筆電事業部總經理郭緒光表示：「如同傳說中的世界樹連結並支撐九大世界，我們的全新世代50系列筆電致力於滿足各類用戶的需求，從讓人身歷其境的遊戲體驗，到高階專業工作都能輕鬆應付」。

▼郭緒光表示，全新世代MSI GeForce RTX 50系列筆電，重新定義遊戲玩家、創作者和專業人士的效能體驗。

Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版 傳奇性能與極致工藝

Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版，靈感源自北歐神話的堅韌精神，外型採用精緻手繪龍紋圖騰設計，搭配北歐盧恩符文點綴，將北歐神話與極致遊戲效能的意象完美融合，透過蝕刻等複雜工藝在筆電上蓋以及掌托區展現獨特的北歐神話美學，成就這款擁有精緻金屬光澤、細膩紋理質感與完美復古調性的經典之作。Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版搭載最新Intel® Core™ Ultra 9 處理器 285HX，最高搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 筆記型電腦GPU，最新PCIe Gen 5 SSD搭配創新的專屬SSD散熱導管，配置均溫板散熱技術，並支援Thunderbolt™ 5連接埠，提供媲美桌機等級的頂尖效能。

藉由獨家的MSI OverBoost Ultra超增壓模式設計，Titan 18 HX AI電競筆電能實現CPU與GPU加總高達270W的極致效能。18吋4K Mini LED面板具備120Hz更新率，帶給玩家近乎真實的遊戲視野。同時，Titan 18 HX也提供一般版本，讓玩家有更多選擇。

▲Raider系列搭載4K 120Hz Mini LED螢幕，為玩家提供流暢的極限遊戲體驗。



Raider系列 炫彩全方位電競筆電

Raider系列炫彩全方位電競筆電搭載AMD Ryzen™ 9 9955HX3D處理器或Intel® Core™ Ultra 9處理器285HX，最高搭配NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 筆記型電腦GPU，最新PCIe Gen 5 SSD搭配創新的專屬SSD散熱導管，能提供極速穩定的讀取速度。AMD Ryzen™ 9 9955HX3D處理器採用Zen 5架構，並運用第二代AMD 3D V-Cache™技術所打造，能大幅提升遊戲效能。Raider系列搭配4K 120Hz更新率Mini LED螢幕，確保極致順暢的遊戲畫面。獨特的Mystic Light全景炫光燈效，玩家能自由打造屬於自己的色彩，沉浸在充滿遊戲氛圍的炫光燈效，享受超凡遊戲體驗！



Vector系列 科學工程運算的最強悍後盾

Vector系列以宇宙灰色調打造俐落線條的簡約外觀設計，專為STEM 領域與創作者量身打造，優異效能滿足遊戲玩家、工程師與創作者的需求。Vector 16 HX AI搭載Intel® Core™ Ultra 9處理器275HX與NVIDIA® GeForce RTX™ 5080筆記型電腦GPU，Vector A18 HX AI則搭載AMD Ryzen™ 9 9955HX處理器與NVIDIA® GeForce RTX™ 5080筆記型電腦GPU，能滿足重度AI運算與3D設計應用所需的效能與可靠性。

此外，Vector系列更以最實惠的價格供應，Vector 16 HX AI電商平台售價為NT$78,900，是搭載GeForce RTX™ 5080筆記型電腦GPU同級產品中CP值最高的選擇，輕鬆擁有高效能且穩定可靠的配備。

▲Vector系列擁有低調質感外型與優異效能，是科學工程運算的最強悍後盾。

Stealth系列 完美結合俐落質感與卓越效能

完美結合俐落質感外型與卓越效能，Stealth系列搭載最新AMD Ryzen™ AI 300系列處理器與NVIDIA® GeForce RTX™ 5080筆記型電腦GPU，並具備Copilot+ PC認證。Stealth系列以俐落有型的鎂鋁合金材質打造，結合 MSI Cooler Boost 5 強效散熱技術與HyperFlow內流式散熱設計，實現高效能與輕薄設計的完美平衡，纖薄機身中依舊為遊戲、AI運算與內容創作提供優越的性能表現，完美融合質感、耐用與便攜性。內建世界級音響大廠Dynaudio獨家打造的全新高音質六組揚聲器音響系統，帶給玩家更高層次的沉浸聽覺體驗！

不管是想要跟上近期流行，進入《魔物獵人：荒野》世界狩獵，又或著是創作者、商務人士對於平面設計、AI運用有著強烈需求，MSI GeForce RTX™ 50系列筆記型電腦都能為你提供順暢效能與身歷其境的畫面效果。

MSI於首波上市推出共八款GeForce RTX™ 50系列筆記型電腦，提供消費者最多元化的選擇。2025/2/25至4/6早鳥活動期間，選購指定款MSI GeForce RTX™ 50系列筆記型電腦，即可享有優惠價格，再加碼贈市價NT$7,000的電競大禮包(內含Titan電競後背包、M99 Pro紀念款專業電競滑鼠、H901紀念款潮流霧黑摺疊耳機)，2025/4/30前完成評論與活動登錄，再加碼送Steam儲值金30美元！

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