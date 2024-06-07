F-15D墜河！　美軍調查出爐：塔台聽錯了

▲F-15D墜河。（圖／美國空軍）

記者黃聖庭／編譯

美軍一架F-15D戰鬥機於去年降落時衝出跑道墜河，事故原因6日出爐，主因為塔台人員誤讀飛行員指令，提早將攔阻索降下，造成攔截失敗；所幸無人死亡，但價值約3550萬美元（約11億台幣）的戰機報廢。

事故發生時間在去年5月15日下午3時，一架F-15D戰機（編號84-0046），隸屬於奧勒岡州克拉馬斯福爾斯的金斯利國民警衛隊基地（Kingsley Field Air National Guard Base）第173聯隊，於14號跑道降落時未能停住，衝入一條灌溉渠道。

根據調查報告，F-15D當時與F-35共同進行訓練任務，飛行時液壓系統故障燈亮起，隨即中止任務並準備降落。戰機以時速250公里降落時，出現煞車功能異常，飛行員向地面塔台喊出「cable」試圖用機場的攔阻索停住飛機，但此前攔阻索早已升起，塔台管制員聽到這個詞誤以為要降下攔阻索，隨後戰機墜入灌溉渠道。

報告中提到，第173聯隊的飛行員通常在著陸後要求降下攔阻索，以防止滾過時造成磨損，塔台管制員誤認F-15D已經安全著陸，造成此次事故。此次事故為飛行員未按緊急流程處置、與塔台之前溝通誤讀以及維修人員未確實維修程序3原因導致。

