從宇宙拍下《地出》震撼一幕！　阿波羅8號太空人威廉安德斯逝世

▲乘坐「阿波羅8號」（Apollo 8）完成人類首次繞月飛行任務的美國太空人威廉·安德斯（William Anders）墜機死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記這張寧倢／編譯

美國太空總署（NASA）在56年前發射的載人火箭「阿波羅8號」首次成功進入月球軌道完成繞月飛行，並拍下了經典的照片《地出》（Earthrise）。據美媒報導，當年的登月艙駕駛員威廉·安德斯（William Anders）7日在華盛頓州海岸墜機身亡，享耆壽90歲。

根據紐約郵報報導，安德斯7日上午駕駛本人擁有的一架復古空軍T-34教練機，在美國西北部聖胡安群島（San Juan Islands）附近水域失事墜海。墜機時，機上僅有飛行員安德斯一人。

▲阿波羅8號上拍攝到的著名照片《地出》（Earthrise）。（圖／NASA）

報導稱，墜機事件發生在當地上午11點45分左右，據飛行數據和美國聯邦航空總署（FAA）紀錄，這架飛機在繞完一個迴圈後墜入海中，隨即燃起火焰。美國海岸警衛隊（US Coast Guard）太平洋西北分部正在現場展開搜索和救援行動。FAA表示無法確定他是否生還。不過，紐約時報稱，安德斯之子格雷格（Greg）已經證實了他的死訊。

1968年12月，安德斯作為阿波羅8號的登月艙駕駛員，與另外2名太空人一同完成了人類首次載人繞月飛行任務，並拍攝了一張命名為《地出》（又譯地球升起）的照片。

藉由這張經典照片，讓全世界見證了地球從月球的地平線升起的壯麗景象，地球宛如一顆帶有大理石花紋的水藍色寶石，成為人類歷史上最具標誌性的太空照片之一，對推動環保運動具有深遠影響。

報導補充，安德斯後來在美國政府部門工作了26年，擔任過多個重要職位，包括國家航天委員會（National Aeronautics and Space Council）執行秘書和原子能委員會（Atomic Energy Commission）5人小組的首席專員，負責所有核能和非核能項目。他的貢獻不僅在航天領域，也涉及到能源政策和管理，為美國做出了重要貢獻。