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女大生懸賞200元「幫抓蟑螂」　她崩潰逃出住處！釣出一票勇者

▲▼女大生懸賞200元「幫抓蟑螂」　她崩潰逃出住處！釣出一票勇者。（圖／許育綺授權提供）

▲女大生驚見蟑螂爬上床，崩潰奪門而出，不得不懸賞200元，徵求勇者「幫抓蟑螂」。（圖／許育綺授權提供）

網搜小組／柯沛辰報導

北市信義區一名許姓女大生8日晚間與「會飛的蟑螂」在房間搏鬥，最後嚇得奪門而出，崩潰在臉書社團發文求助，並祭出200元酬勞徵求「勇者」。沒想到貼文一出，立刻有大量熱心網友自告奮勇，還釣出一票「恐蟑族」直呼感同身受，意外掀起熱烈討論。

女子許育綺在地方社團「信義區三兩事」發文求助，稱有一隻蟑螂躲在家裡3天，雙方數次交手，不料今晚突然出沒，讓她崩潰直呼「誰可以幫忙抓會飛的蟑螂，現在！我快死了，我被牠關在外面，牠超放肆給我爬到床上！酬勞200...」

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許多人看完紛紛笑說「這房間只能燒毀了」、「這房間只能不要了，就此離開信義區」、「勇者欣梅爾一定會去幫你的」，還有不少熱心網友留言「你在我家隔壁，但我有嫩嬰沒辦法出門幫你」、「免費抓到沒有！」、「抓到沒，我戴全罩式安全帽去」、「我可以叫我家的貓幫你抓」。

許女表示，當時一名中年大叔率先私訊，考慮到對方與自己住在同一個巷子，便拜託對方前來幫忙，但蟑螂實在太會跑，大叔一下趴在地板用手電筒照，一下把床搬起來，費了一番功夫才徒手抓到蟑螂，於是自己加碼補貼100元，當場轉帳300元給對方。

▲▼女大生懸賞200元「幫抓蟑螂」　她崩潰逃出住處！釣出一票勇者。（圖／許育綺授權提供）

▲許女信守承諾，轉帳300元給熱心的中年大叔。（圖／許育綺授權提供）

許女指出，信義區的居民們都很善良，她過去也曾受過幫助，所以這次很自然到社團求助，不擔心會遇到怪人，尤其發文後收到很多熱心私訊，來幫助的大叔談吐也相當溫柔，從頭到尾也沒要她幫忙什麼，只是讓她站在一旁等待，令她感到很安心。

貼文短短一個多小時，就吸引破千人按讚、近300則留言，讓在地網友直呼「超可愛的，這個社團」、「信義區真的是超級團結超級有愛，好溫馨」。

不過，其中，也不乏有害怕蟑螂的人直呼恐怖，「我也超怕，這種我先離家出走」、「15年前我也需要這種協助...那晚我奮戰到4點...如果當時有這個社團，我一定也會上來PO文」掀起熱議。

▼許女表示，信義區居民都很善良，過去她就曾受過幫助。（圖／許育綺授權提供）

▲▼女大生懸賞200元「幫抓蟑螂」　她崩潰逃出住處！釣出一票勇者。（圖／許育綺授權提供）

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