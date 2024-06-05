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蟑螂窩「就在辦公桌上」　拉屎又生蛋！上班族嚇爛：每天都用到

▲▼忙碌,上班族,工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲電話機竟是小強的窩。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多上班族會用桌上電話機洽談公事，但小心蟑螂就在裡面！一名網友嚇爛直呼，看到小強跑進電話裡，於是展開捕捉，「想不到直接拆掉牠家」，才知道小強根本定居在裡頭。文章曝光後，一票上班族大喊「我們辦公室很乾淨，但電話地下永遠都有蟑螂屎」、「上班不敢接電話了」。

一名網友在《Threads》崩潰勸世，上班族沒事的話，千萬不要手賤去拆開電話機，真相讓他大崩潰，「裡面基本上都是蟑螂窩！」

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原PO無奈直呼，之前看到有小強跑進去，才會拆開電話機，「想不到直接拆掉牠家。」最後，原PO還說道，「夏天到了，如果多了很多咖啡色小蟑螂，你現在知道哪裡可以找到牠們了。」

全場網友發抖回應，「每講一次電話，就貼近蟑螂一次」、「還有PS5裡面」、「為什麼要讓我看到（這PO文）...我每天都要接電話耶」、「我在擦桌子想說怎麼一直有蟑螂大便，結果一直從電話裡面掉出來...強烈要求主管我要換電話被駁回了」、「完全同意，我們辦公室很乾淨，但電話地下永遠都有蟑螂屎，沒看過牠們出來，但我知道牠們在裡面過得不錯，不打擾是我的溫柔」、「沒錯喔！年初公司大掃除拆開每台都有蟑螂窩，裡面都是黏蟑螂蛋喔」、「上班不敢接電話了」。

一名內行建議，「我們公司賣電話的，常常客人說電話壞掉...其實都是小強在裡面住還拉屎生蛋，建議可以放樟腦丸進去」

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辦公室上班電話機小強蟑螂

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