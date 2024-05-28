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快訊／4.4顆星萬客崇德店蟑螂逛大街　衛生局火速稽查發現2缺失

▲萬客什鍋台中崇德店有蟑螂出沒。（圖／網友提供）

▲萬客什鍋台中崇德店有蟑螂出沒。（圖／網友提供）


記者游瓊華／台中報導

網路評價4.4顆星、消夜場也大排長龍的萬客什鍋崇德店，驚傳有消費者在地上與櫃子發現蟑螂。業者出面道歉表示，該案肇因是登革熱噴藥工作，餐廳已進行兩次消毒，確保店內環境清潔。台中市食安處派員前往稽查現場，初步並未看到蟑螂出沒，但仍發現廚房洗滌區天花板部分發霉、排油煙機有油汙等2項疏失，當場責令業者限期改善。

▲破7600則評價「4.4顆星」，萬客崇德店遭爆蟑螂逛大街…衛生局稽查結果出爐。（圖／食安處提供）

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▲食安處稽查發現，萬客崇德店排油煙機有油汙。（圖／食安處提供）

有位民眾在Threads上發文，前往萬客什鍋台中崇德店用餐，吃完準備結帳時，發現地上、櫃子竟然有蟑螂爬行。發文下有網友留言回應「曾在醬料台上看過，還以為是偶發事件」，也有網友推測「應該是最近政府在噴藥消毒，路上四處逃竄的就夠恐怖了」、「最近台中市政府水溝噴藥消毒，走到哪都看到」。

▲破7600則評價「4.4顆星」，萬客崇德店遭爆蟑螂逛大街…衛生局稽查結果出爐。（圖／食安處提供）

▲破7600則評價「4.4顆星」，萬客崇德店遭爆蟑螂逛大街，衛生局稽查結果出爐。（圖／食安處提供）

食安處表示，接獲陳情已立即派員前往稽查，業者說明約2周施作病媒防治1次，現場檢視用餐區、作業區及倉儲區未見病媒出沒，惟查現場作業環境確有「廚房洗滌區天花板部分發霉」、「排油煙機有油汙」等不符合食品良好規範準則之項目，已責令業者限期改善，後續將無預警派員複查， 如仍未改善，將依食安法44條規定處6萬元以上2億元以下罰鍰。

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