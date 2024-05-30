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蛋糕噁夾蟑螂乾！店家喊：檢驗沒問題　衛生局打臉曝恐怖工廠

▲▼衛生局稽查香的里蛋糕麵包店，發現現場環境髒亂 。（圖／嘉義市衛生局提供）

▲衛生局稽查香的里蛋糕店，現場環境髒亂，蟑螂屍體、菸蒂隨處可見 。（圖／嘉義市衛生局提供）

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

1名女網友29日下午3時許至嘉義香的里蛋糕店買巧克力蛋糕，返家後她拿出蛋糕吃一口，不料「直接聽見卡滋卡滋聲」，吐出來才發現一隻被咬碎的大蟑螂。對此，店家第一時間表示衛生局早上已至工廠稽查「檢驗以後沒有問題」，不過嘉義市衛生局今（30日）公布稽查結果，發現店家工廠有蟑螂屍體及菸蒂，還將烤盤放置在垃圾桶上，環境髒亂，依法對店家開罰並勒令停業4天進行改善。

▲▼衛生局稽查香的里蛋糕店，現場環境髒亂，蟑螂屍體、菸蒂隨處可見 。（圖／嘉義市衛生局提供）

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▲店家直接將烤盤放在垃圾桶上面（圖／嘉義市衛生局提供）

嘉義市衛生局表示，今日查核香的里麵包坊工廠，在現場發現有蟑螂屍體蹤跡、作業台下面有菸蒂及烤盤置於垃圾桶上方等不符食品良好衛生規範準則的缺失。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲網友PO文爆料在香的里麵包坊購買的巧克力蛋糕吃到蟑螂。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

衛生局將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定裁處6萬至2億元罰鍰，並依同法第41條第4款規定，立即責令業者即日起至6月2日暫停作業4天，並要求作業場所應加強清潔消毒至衛生改善完成且經衛生局複查合格後始得營業，若業者仍未改正將持續開罰。

▲▼衛生局稽查香的里蛋糕店，現場環境髒亂，蟑螂屍體、菸蒂隨處可見 。（圖／嘉義市衛生局提供）

▲▼衛生局稽查後對蛋糕店開罰並勒令停業4天 。（圖／嘉義市衛生局提供）

▲▼衛生局稽查香的里蛋糕店，現場環境髒亂，蟑螂屍體、菸蒂隨處可見 。（圖／嘉義市衛生局提供）

嘉義市政府衛生局呼籲烘培業者應加強衛生自主管理並應符合食品良好衛生規範準則，作業場所應保持清潔及有效的病媒防治措施，且衛生局將持續稽查抽驗食品業，為市民朋友食品安全把關。

▲▼衛生局稽查香的里蛋糕店，現場環境髒亂，蟑螂屍體、菸蒂隨處可見 。（圖／嘉義市衛生局提供）

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