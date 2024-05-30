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咬下巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出碎掉的大蟑螂！店家回應了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲原PO吃到蟑螂。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「直接聽見卡滋卡滋聲！」一名女網友發文表示，她29日下午3時許至嘉義嘉基醫院附近的蛋糕店買蛋糕，回家後雖有放進冰箱保存，但30日凌晨1時左右食用時，卻發現裡面有一隻蟑螂。對此，店家回應，他們今早才得知此事，衛生局已經至工廠稽查，目前仍在釐清責任中。

女網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」上發文表示，她29日下午3時許至嘉義嘉基醫院附近的蛋糕店買蛋糕，當下店員有提醒她，這個蛋糕必須冷藏，因此回家後，她就馬上放進冰箱。到了30日凌晨1時左右，她拿出蛋糕吃一口，不料「直接聽見卡滋卡滋聲」，吐出來才發現一隻被咬碎的大蟑螂。

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貼文一出，底下網友紛紛回應，「好恐怖，這一定很有陰影」、「這嘴不能要了」、「好清楚」、「蟑螂屍體跟蛋糕體顏色融為一體」、「進烤箱過了，應該有熟」、「光看文字就不行了」、「好噁，再也不敢吃巧克力蛋糕了」。

【下圖有蟑螂！請慎入。】

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

後來原PO也更新貼文表示，有網友猜測蟑螂會不會是從冰箱鑽進去的？「他們在裝蛋糕時，先是用一個透明袋子將蛋糕裝起來後，外面再套一個黃色提袋，拿回家要放入冰箱之前，為了防止蛋糕水份流失，有將黃色提袋打結後再放入冰箱內」。

原PO直言，除非蟑螂會自己打開袋子再爬進蛋糕內享用，否則她真不知道有誰會把蟑螂塞進蛋糕內，然後把蟑螂咬一半再PO上網。

針對此事，《ETtoday新聞雲》稍早致電蛋糕店詢問，店家回應，他們也是早上才知道這件事，目前僅有這名客人的蛋糕有問題，衛生局早上已至工廠稽查，「檢驗以後沒有問題」，他們現在持續與該名小姐聯繫，仍在釐清事件責任中，若要退費「一定沒問題」，但要找出真正的原因。

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