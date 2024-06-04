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巨量「蟑螂近親」入侵清大男宿　男大生曝恐怖畫面喊：快逃

由 @05_max_01 發佈
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記者趙蔡州／綜合報導

新竹市清華大學的男生宿舍「禮齋」2日遭到巨量大水螞蟻入侵，有學生拍下入夜後宿舍內蟲群飛舞的恐怖畫面，分享到Threads後立刻引發網友熱議，直呼「要瘋了，我SAN值狂掉」。對此，清大表示，宿舍人員當下知情後，馬上前往將蟲子清理乾淨，未來會在排風扇外加裝防蟲紗網，避免大水螞蟻大量飛入。

網友2日在Threads上貼出大水螞蟻入侵時的影片，可以看見男生宿舍的走廊上包含地板、2側牆壁及天花板全部都是大水螞蟻，鏡頭轉到浴室以及廁所後，映入眼簾一樣都是蟲群飛舞的畫面，讓原PO忍不住寫下「勸那些上岸清大的學弟妹，不要來清大，快逃」。

影片曝光後立刻引發網友熱議，有人留言，「我上一次看到這麼多蟲，還是在鬼片裡面」、「要瘋了，我SAN值狂掉」、「好噁，我開始覺得臺東大學的蒼蠅好很多了」、「這他媽最強勸退文」、「好，謝謝提醒，我先暫時不考慮清大」、「看了皮膚好癢」、「密集恐懼症秒發作」。

▲▼清華大學男生宿舍大水蟻群飛 校方擬裝防蟲紗網。（圖／翻攝自Threads）

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▲清大男宿遭海量「蟑螂近親」入侵，影片讓網友驚呆「這他媽最強勸退文」。（圖／翻攝自Threads）

對此，清華大學學務長詹鴻霖表示，近期由於梅雨季，潮溼天氣導致大水螞蟻大量出沒，2日有蟻群通過廁所及浴室的排風扇戶飛入男宿，宿舍人員當下知情後，馬上前往將蟲子清理乾淨，未來會在排風扇外加裝防蟲紗網，並研議在部分區域改裝感應燈，減少趨光性蟲子飛入，也會加強宣導住宿同學在夜間緊閉門窗。

臉書粉絲團「台灣昆蟲同好會」曾介紹，白蟻又稱大水蟻、大水螞蟻，梅雨季經常會在燈下「分飛」，「分飛」是有翅型生殖蟻找配偶、自立門戶的行為，台灣常見的白蟻有土白蟻、家白蟻，名字雖然有蟻字，在生物學上卻分類為蜚蠊目，在親源上和蟑螂較為接近，因此大水螞蟻其實是蟑螂近親。

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