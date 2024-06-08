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台鐵中壢站軌道切換「6／15深夜起列車停駛」　桃園=埔心採客運接駁

▲▼台鐵中壢站臨時站。（圖／鐵道局提供）

▲台鐵中壢站臨時站及月台6/15深夜進行切換施工。（資料示意圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

因應桃園鐵路地下化工程，並配合中壢臨時前站及臨時月台啟用軌道切換施工，台鐵公司宣布，6月15日深夜至6月16日清晨，部分列車截短行駛，區間車也將停駛，桃園到埔心間將採客運接駁，每5到10分鐘開一班。

台鐵公司表示，為辦理「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫中壢臨時前站新建工程」暨「機場捷運延伸至中壢火車站台鐵中壢站增設臨時月台工程」，因應中壢臨時前站及臨時月台啟用軌道切換施工需要，6月15日周六深夜22時40分起至翌日6月16日上午6時15分止，指定日期部分列車截短行駛及區間車停駛，改由公路車輛接駁。

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旅客接駁計畫如下：

一、接駁時間：
(一)6月15日22時40分至6月16日00時30分。
(二)6月16日5時00分至6時15分。

二、接駁車首、末班車：
(一)6月15日
1.桃園站：首班車22時40分、末班車：翌日00時30分。
2.埔心站：首班車22時40分、末班車：翌日00時30分。
(二)6月16日
1.桃園站：首班車05時00分、末班車：06時15分。
2.埔心站：首班車05時00分、末班車：06時15分。

三、接駁區間：桃園=內壢=中壢=埔心間，接駁規劃情形如下：
(一)桃園=內壢=中壢=埔心間：準備以45輛客運車輛對開接駁，約每隔5~10分鐘開行1班，視情況機動增減班次。
(二)接駁車輛開行以停靠台鐵公司車站方式辦理，停靠站計有：桃園站、內壢站、中壢站、埔心站。

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