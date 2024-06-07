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鐵路便當節登場「民眾凌晨3點搶排隊」　台鐵：營收破千萬

▲▼台鐵第9屆鐵路便當節登場。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵第9屆鐵路便當節登場。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵舉辦第9屆鐵路便當節今(7日)起在台北車站登場，國內外有53家業者參展，開賣超過47款鐵路便當等商品，有民眾為搶購便當，凌晨3點半夜摸黑騎機車衝北車排隊搶頭香。台鐵公司董事長杜微表示，今年規模更盛大，營收將首度破千萬元，今年整年度便當銷售量也預估將破上千萬份。

國營台灣鐵路公司舉辦第9屆鐵路便當節為期4天，也是台鐵公司化元年首辦的鐵路便當節，今(7)日起於台北車站一樓多功能展演廳登場，以「山嵐海風．享食漫遊」為主題，融合鐵道旅遊及鐵道文化，參展業者再創歷年新高，共有53家國內外業者，包含12家日本鐵道同業、2家國際美食業者、地方縣市政府、鐵道文化園區及國內外各產業業者共襄盛舉，還沒開展就吸引數百人排隊。

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民眾朱先生表示，他今天凌晨3點多就從新北市三重騎車抵達台北車站排隊，順利搶到頭香，規劃要買價值600元的福井便當，這已經是他第3、4年來排鐵路便當節便當，一年比一年早出門，今年幸運排到第1位。另一名特地搭客運從新竹北上台北的陳先生表示，他清晨5點多就搭車北上，約6點多抵達，坦言是為了排便當節活動的Global Mall便當樂天女孩見面會，不是為便當來的，希望把握鐵路便當節活動與樂天女孩合影。

▲▼台鐵第9屆鐵路便當節登場。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵鐵路便當節吸引大量排隊人潮。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵公司杜微表示，這是台鐵公司成立後第一次公司舉辦的鐵路便當節，規模擴大到53個單位，超過47種便當，有各項周邊商品、鐵道旅遊和各式各樣吃喝玩樂方式，去年第8屆鐵路便當節營收940多萬元，今年規模更盛大，營收將可以破千萬元，今年台鐵下半年要努力推動鐵道觀光，包括山嵐海風號觀光列車，鐵路便當節也有山嵐館和海風館情境搶先體驗。

杜微指出，台鐵便當銷售已經回到108年水準，估計今年便當銷售量會破千萬份，便當品質和便當總類會精進，並籌建新的便當中央廚房，希望藉由該方式打開銷量，給旅客民眾帶來不同體驗。

▲▼台鐵第9屆鐵路便當節登場。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵第9屆鐵路便當節登場，12家日本鐵道來台參展。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵第9屆鐵路便當節登場。（圖／記者李姿慧攝）

今年鐵路便當節展區以「山嵐海風．享食漫遊」為題規劃，打造豐富的沉浸氛圍場域。特別規劃了海風、山嵐、漫時光、遊台灣、食樂趣等多樣主題體驗區，並搶先曝光山嵐號和海風號列車外觀造型餐廳，由漢普頓酒店和欣食旅帶來鐵路便當節專屬美味餐點。

台鐵公司表示，第9屆鐵路便當節有來自台鐵的6家餐旅分處推出融合在地食材與當地文化的特色便當，也有獨家推出的山嵐號、海風號造型陶瓷便當盒，以及新版懷舊鋼盒便當。

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