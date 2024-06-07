豪大雨狂灌淹台鐵　花蓮瑞穗到三民中斷「列車無法通行」

▲豪大雨不斷，台鐵瑞穗到三民間一度水淹軌面影響行車。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

豪大雨狂炸，台鐵今（7日）傳出災情，下午4時27分起瑞穗到三民間軌道遭淹沒，目前交通中斷，列車停駛。

今下午對流旺盛，豪大雨狂轟，台鐵也出現災情，今下午4時27分起，瑞穗=三民間東西正線因豪雨水淹軌面。

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由於該區間列車暫時無法通行，部分列車被迫停駛部分區間和延誤，台鐵已緊急派員前往監控水情。

▼豪大雨不斷，台鐵瑞穗到三民間一度水淹軌面影響行車。（圖／讀者提供）