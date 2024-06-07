拍攝旅客被控公審！台鐵YTR副站長回擊：她在公開空間都不要臉了

▲屏東潮州站一名副站長平時會將旅客違規行為拍攝下來，提醒民眾注意。（示意資料圖／屏東縣府提供）

生活中心／台北報導

台鐵潮州站一名副站長平時會拍攝旅客違規行為，提醒民眾多加注意，近期因對站在通道出入口女乘客勸導無果後，一度爆氣喊「解除契約」，引發網路論戰，有人贊同，也有網友質疑此舉是公審且做法太超過。副站長也透過影片回應，指不去檢討有錯的人，反檢討誰拍攝沒有馬賽克，「車站是公開空間，她都不要臉了。」

台鐵潮州站副站長在YouTube「Dukoff血汗台鐵」透過影片回應，指他拍攝的影片是中性的，像他拍他自己玩BB槍、演奏樂器，每個人都會有好的評價或壞的評價，若同樣都是負評，代表社會價值觀認為某人是有問題的，但不去檢討有錯的人，反而去檢討誰拍攝，沒有馬賽克。

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副站長指出，車站是公開空間，「她（被拍攝旅客）都不要臉了，在公開空間行動，很多人都可以看到，其他旅客都可以看到，公共空間不用打馬賽克，加上本身有錯的情況下，把它紀錄出來，大家就說是公審，若對方做的是好事，譬如幫助弱勢，把過程拍攝出來，這也就是公審嗎？」

台鐵潮州站副站長強調，公審是依據內容和當事人行為，這是呈現社會現象，當事人自己決定大家對她的好評或壞評，而不是要隱惡揚善，「做壞事都沒人揭發、沒人看見，能讓社會更好、國家更安全嗎？還是說應該讓大家知道原來這個人是問題人物，至少要離她遠一點點，是不是也是一個好的方法。」