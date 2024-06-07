端午連假前夕返鄉恐湧車潮　侯友宜：全力備戰疏導

▲端午連假前夕恐湧車潮，侯友宜指示全力備戰疏導。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

明天開始就是端午節連續假期，新北市長侯友宜今（7日）下午交通尖峰時段前即至交通戰情室了解交通輸運及路況，指示交通局、警察局做好人力調度等部署準備，尤其因應基隆潮境公園山坡崩塌搶修，台2線基隆段70公里處北寧路雙向交通持續封閉管制，籲請用路人提前改道外，警察局也將預控警力以應變疏導車流。

侯友宜表示，端午連假期間包括新北市議長盃龍舟賽、碧潭水舞展演、福隆沙雕藝術季以及淡水清水祖師爺遶境活動，交通局、警察局已超前部署，觀旅局亦將啟動人潮儀表板，全力疏導交通，也/籲請市民朋友多利用大眾運輸交通工具前往。交通局除了彙整端午連假交通懶人包提供國道、市區、風景區易壅塞時段、路段，並有新北交通即時資訊網提供最新、最即時路況，交控中心24小時全天候監控，並透過全市CMS和新北交通族臉書社群發布交通即時訊息。

交通局長鍾鳴時指出，提前返鄉車潮從今天下午起陸續湧現，於尖峰時段更與下班車潮重疊，市境內國道及台64、台65等高快速道路和火車站、捷運站等運輸場站周邊交通出現壅塞；鍾鳴時說，預估台64、65銜接國3和國1匝道在明天連假首日上午將出現大量返鄉、出遊車潮，交通戰情室將持續嚴密監控，並與高公局交控中心保持密切聯繫，以機動調整儀控管制秒數，同時透過全市CMS和即時交通資訊網發布訊息，提醒用路人注意。

警察局交通大隊大隊長林泰裕亦提醒受到基隆潮境公園山坡崩塌搶修，台2線基隆段70公里處北寧路雙向封閉管制，請從瑞芳地 區往基隆方向的用路人改道行駛台2線瑞芳匝道接台2丁線（瑞八公路），再接岳王路、逢甲路往基隆深澳坑路、調和路；而由國1往東北角濱海公路、台2線方向車流則可提前改道由大華系統交流道接台62線至瑞濱接台2線，各轄區警分局均全力動員加強各交流道周邊聯絡道路疏導。