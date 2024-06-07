新北大鵬國小師生「牽罟」體驗　許聰顯：認識傳統捕魚古法

▲新北大鵬國小師生「牽罟」體驗。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市大鵬國小將萬里區特色活動「牽罟」，列入校慶暨社區聯合運動會系列活動之一，今（7日）全校師生因疫情睽違3年後，師生在居住的社區就能體驗到先人智慧傳承下來的漁撈活動，希望藉此啟發孩子保護海洋、愛護生態的意識，透過海洋文化課程與社區進行連結，讓孩子對家鄉產生認同，並學習如何運用資源與開發。

牽罟捕魚方式為臺灣先民早期的友善漁法，目前在北海岸僅存於萬里的下寮海灘。這一項非常辛苦的捕魚方法是在固定的岸上放網及收網，聚集一群人在沙灘緊握罟索，齊心合作就像與大海拔河般將漁網從海裡拉上岸，最後大家一同享受魚蝦滿網的收穫。

▲大鵬國小校長許聰顯（左）、萬里區長黃雱勉（右）。

透過牽罟體驗後，低年級學生李鎮宇表示，捕魚很好玩，但是好累喔！中年級學生張睿恩表示原來以前的捕魚方法這麼辛苦，我們要好好將這份文化傳承下去。高年級學生林詩凡說，這樣的捕魚方法雖然辛苦但能夠保護海洋生態環境，讓生態永續生生不息，我覺得我要好好的把這種捕魚方式學起來，以後可以推廣給更多人知道。

大鵬國小校長許聰顯表示，大鵬國小校訂課程的發展是以永續、在地、傳承為發展重點，萬里下寮海灘就位在本校學區，透過社區總動員的牽罟活動，讓孩子們學習「團結合作」、「互助分享」以及「惜福感恩」的精神。因此，今年在疫情結束後擴大辦理，邀請萬里幼兒園、野柳國小以及中華商海等學校，讓幼兒園小朋友、小學生以及中學生都能一起來體驗牽罟活動。

此外，今年3月甫上任的萬里區長黃雱勉也應邀出席牽罟活動。黃雱勉表示，「牽罟」這項古老的捕魚方式，目前在北臺灣只有萬里區下寮海灘持續有在辦理，看到小船乘風破浪出海放網、岸上的師生們齊心協力、滿身大汗將魚網拉上岸，大家期待著滿滿漁獲的模樣，除了讓學生們體驗團隊合作的重要及辛勤努力才有收穫外，也能瞭解要做好保育工作，共同維護寶貴的海洋資源。