新北災害復建工程最大推手　砌石師傅巧手展生態工法

▲完工後林口溪上游，有如戴上珍珠項鍊，周遭環境美麗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在災害復建工程中，背後最大的推手便是在工程第一線的工程師們，曾明春與潘扶國協助新北市政府完成各項護岸改善、災害復建工程，曾於2023年榮獲新北市政府「工程技術人員貢獻獎」，新北市政府農業局感謝在工程界為社會努力的工程師傅，以安全為前提，用生態工法打造人與自然安全、舒適的環境。

曾明春與潘扶國兩位師傅皆已從事工程20餘年，工程合作上由砌石指揮師曾明春在現場指揮砌石堆疊大小、方向及角度，再由機械砌石大師潘扶國操作挖土機將石頭放置於指定位置及調整細微的角度變化，使其坡度保持一定斜率，長年培養的默契讓砌石工程實施起來更順利，多年來協助新北市政府完成各項護岸改善、災害復建等工程。

▲砌石指揮師曾明春（右）與機械砌石大師潘扶國（左）正在施作護岸堆砌。

農業局指出，近年生態工法意識抬頭，為了預防溪流侵蝕河床，常以砌石工法來防護邊坡，也就是在溪流岸邊堆疊石頭。砌石工法從選石、切割剖石、搬運疊砌，每一道程序都是需要經驗累積才有辦法準確並快速的完成，選石以砂岩或火成岩為佳，石材堅硬不易破裂，若太大的石塊不適合做砌石護岸，則需剖石。

切割石塊時須先以肉眼判斷石材剖面紋路後，以電鑽於石材紋理處沿預定剖面線鑽3~5孔，再塞入栓子，接著以氣動打石機平均來回施加壓力，待石材達到受力極限後便即裂開成兩半；而在搬運及疊砌作業時，兩位師傅在工程中透過巧奪天工的砌石技術將河道護岸以1：0.3的完美斜率（每往上1公尺，斜度即向外推30公分）搭配5至7顆石頭圍砌完成線型優美的河道護岸，此工法除了結構堅固安全外，亦兼顧美觀及營造生物棲息空間。

▲以人力將石塊材料先進行剖石並依大小分類，以減少施工期間尋找適合石塊的時間。

「林口溪上游支流災害復建工程」，因當時（2022年6月）豪大雨造成河道兩側既有石籠護岸沉陷傾倒及道路掏空，當時復建工程施工又恰遇汛期，整個工期近一半的時間都在下雨，且溪道狹小無法容納兩台機具併行，為了避免後續災害擴大及工程如期如質完工，施工多在天候允許下進行，師傅們常泡在溪水裡面施工，並調整施工作業流程，每日提早施工以維持進度，有時甚至大雨後導致工地泥濘使施工機具無法運行時，師傅便以人工方式進行堆砌。

工程將護岸改造為複式斷面，枯水期可滿足基本通洪需求並提供水生動植物環境的緩衝空間，豐水期則避免溪水暴漲造成溢流，除了提昇環境景觀及安全，也營造生態友善環境，創造生態、防洪、景觀三贏之工程優質永續環境，讓在地居民直呼「一看就很安全，讓人放心！｣，而得獎的工程師傅們表示，當初做工程並未想過要得獎，單純希望用謹慎與細心搭建護岸，使用生態工法來降低對環境造成的影響，用心面對每一次工程，打造人與自然安全、舒適的環境。

新北市農業局長李玟表示，新北市以工程、生態環境及景觀營造為並重目標，以環境安全為前提減少水泥使用，減少碳排放，同時也感謝在工程界為社會努力的技師們，未來市政府團隊將繼續努力為市民打造宜居樂業的城市。