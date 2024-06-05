　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北葉文鵬茶園製茶60年　7次奪得石碇包種茶特等獎

▲新北葉文鵬茶園製茶60年。（圖／新北市農業局提供）

▲春季包種茶頒獎典禮，由石碇區葉文鵬茶園奪得特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

石碇區農會辦理「石碇區春季包種茶比賽」，今（5日）辦理春季包種茶頒獎典禮，由石碇區葉文鵬茶園奪得特等獎，目前正值包種茶產季，品嚐新北好茶品正是時候，新北市政府農業局歡迎民眾踴躍訂購。

今年石碇包種茶春季比賽計有594點，由農業部茶及飲料改良場北部分場蘇彥碩擔任評審，採國際標準進行評比，秤取3公克沖泡5分鐘，從茶葉的外型，以及茶湯的色澤、香氣、滋味，甚至到浸泡後的葉底皆為評審的項目。經初審到複審，評選出特等、頭等、金質獎、銀質獎及優良獎，評鑑賽事最後由葉文鵬茶園拿下特等獎。

▲新北葉文鵬茶園製茶60年。（圖／新北市農業局提供）

▲石碇區農會日前辦理「石碇區春季包種茶比賽」。

評審蘇彥碩表示，特等獎茶園管理合宜，茶菁狀況良好，茶湯蜜綠顯黃，花香濃郁，滋味乾淨平衡，甘甜醇厚，在眾多好茶中，脫穎而出，實至名歸。

獲得特等獎的葉文鵬茶園，由父子葉文鵬及葉承軒家中第三代及第四代共同經營茶園，累積60年製茶經驗，這次是第7次包種茶特等獎殊榮，葉承軒現擔任新北市青農聯誼會副會長，茶園經營面積有1公頃，茶產量1年約2000台斤，除了產製包種茶還有生產蜜香紅茶及東方美人茶。

▲新北葉文鵬茶園製茶60年。（圖／新北市農業局提供）

▲獲得特等獎的葉文鵬茶園，累積60年製茶經驗，這次是第7次包種茶特等獎殊榮。

86年次青農葉承軒表示，安康高中體育班畢業後對未來迷失，短期做過黑手、職業軍人、保險業務，也在茶季幫忙茶園採收及茶樹修剪中產生興趣，看見父親辛苦製茶及堅持，毅然決定返鄉接棒製茶已有7年，茶園著重施用有機肥、採人工鋤草，本次製茶天候佳，於下午好天氣採收茶菁，避免雨菁，製茶時萎凋、攪拌、炒菁時間易掌握，茶菁走水順暢，生產品質佳的特等好茶。

過程中犧牲睡眠就為了做出一杯好茶，需要茶園管理、體力與天候相輔相成，製茶非常辛苦且孤獨，直到參加坪林青年茶業發展協會後，與一群年輕人共同為茶產業付出，透過品茗及製茶技術交流而提升各項能力，另外，也曾在109年以23歲之姿勇奪全國部分發酵茶製茶技術競賽條形組冠軍，睽違3年再獲得特等獎相當開心。

▲新北葉文鵬茶園製茶60年。（圖／新北市農業局提供）

▲青農葉承軒與父親攜手奪7次包種茶特等獎。

石碇區農會理事長陳金財表示，全台灣最具特色茶中最「香」的包種茶外觀條索狀，芽葉自然捲曲，色澤淡綠到黑色，茶湯水色蜜黃碧綠，香氣具新鮮、幽雅撲鼻的清香。即將到來的夏天推薦以冷泡方式喝包種茶，將茶葉放入冷開水中，可依自己喜好的濃度酌量增減茶葉量，靜置室溫3小時，再放入冰箱冷藏12小時，就可以喝到清涼的好茶，歡迎民眾把握春茶上市的時間挑選優質新北好茶。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定，讓新北好茶品牌提升價值。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►滿油表一夜見底！基隆3公車被偷走620公升柴油...損失1.6萬

►基隆海大第4座企業認養公車亭　邱佩琳：打造首座災防功能站體

►基隆端午節關懷弱勢家庭　副市長邱佩琳親手包粽作香包

►世界城市高峰會　邱佩琳分享海洋永續治理及文化傳承

ET快訊
拍性愛片竟外流　她和閨蜜鬧翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北葉文鵬茶園製茶60年　7次奪得石碇包種茶特等獎

新北林口「觀照園」產官學合力　打造專屬無家者Showroom

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

新北市圖推「書果饗宴」閱讀　讓食農教育向下紮根

淡水南瓜產量增10倍　新北聯手17家餐廳推限定料理

獨／失聯移工梨山「種菜兼種大麻」　警扮農查獲50株

美國中西部政治領袖訪問團拜會黃偉哲　盼與台南更多教育與文化交流

蘇清泉再敗訴屏縣長選舉無效訴訟　聲明痛批司法失望

南消四大隊辦理救護複訓　加強小兒急重症處置專業

讓每個孩子在每堂課都有學習！　第6屆全台首學課程博覽會成大重磅登場

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

唐治平晚間現身派出所　曝「媽媽死亡」前後經過

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

新北葉文鵬茶園製茶60年　7次奪得石碇包種茶特等獎

新北林口「觀照園」產官學合力　打造專屬無家者Showroom

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

新北市圖推「書果饗宴」閱讀　讓食農教育向下紮根

淡水南瓜產量增10倍　新北聯手17家餐廳推限定料理

獨／失聯移工梨山「種菜兼種大麻」　警扮農查獲50株

美國中西部政治領袖訪問團拜會黃偉哲　盼與台南更多教育與文化交流

蘇清泉再敗訴屏縣長選舉無效訴訟　聲明痛批司法失望

南消四大隊辦理救護複訓　加強小兒急重症處置專業

讓每個孩子在每堂課都有學習！　第6屆全台首學課程博覽會成大重磅登場

賴清德上任首次社群互動外國元首　發文恭賀印度總理莫迪連任

黃仁勳從小練習獨立　沒傘的孩子才會自己奔跑

快訊／幼獅工業區「深夜大火」傳爆炸聲　火勢兇猛照亮天空

凍齡秘訣公開！侯佩岑：狀態好是生活幸福感的首要條件

澳洲青少年「鎖定亞洲面孔與女性」攻擊　台網紅艾庭成受害者

黃仁勳現身私廚喝雞湯　掏出2.5萬元小費！被讚：重承諾的真男人

德警遭刺殉職　再傳極右翼政治人物遇「持刀攻擊」

黃仁勳颳夜市旋風！他求問全台「此生必逛夜市」　北中南答案曝光

提升「輕斷食效果」的5個必學小技巧！168最好別天天做

台積電宣布買回3249張股票！　區間價「上看1281元」

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

地方熱門新聞

獨／失聯移工「種菜兼種大麻」遭逮

葉文鵬茶園製茶60年　7次奪得石碇包種茶特等獎

林口觀照園產官學合力　打造無家者Showroom

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

淡水南瓜產量增10倍　新北聯手17家餐廳推限定料理

新北市圖推「書果饗宴」閱讀　讓食育向下紮根

美國中西部政治領袖訪問團拜會黃偉哲

南消四大隊辦理救護複訓加強小兒急重症處置專業

最後畢典！環球科大學生會用心畫下休止符

第6屆全台首學課程博覽會成大重磅登場

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

貨運司機體重120公斤　達文西手術成功減重30公斤

基隆端午節關懷弱勢家庭　邱佩琳親手包粽作香包

高雄4.4星燒肉店驚傳火警！濃煙狂竄

更多熱門

相關新聞

林口觀照園產官學合力　打造無家者Showroom

林口觀照園產官學合力　打造無家者Showroom

專屬無家者的「Showroom」今（5日）開幕啟用！新北市政府社會局結合「林口觀照園」、「輔仁大學社會科學院」USR計畫課程及「舊鞋救命協會」三方協力，共同合作設計社會創新實做場域，在新北市街友中途之家－林口的觀照園，打造出一間宛如時下正夯的「居家生活選物店」，並將它取名為「好康厝」。

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

新北市圖推「書果饗宴」閱讀　讓食育向下紮根

新北市圖推「書果饗宴」閱讀　讓食育向下紮根

淡水南瓜產量增10倍　新北聯手17家餐廳推限定料理

淡水南瓜產量增10倍　新北聯手17家餐廳推限定料理

滿油表突驟減　基隆3公車被偷走620公升柴油

滿油表突驟減　基隆3公車被偷走620公升柴油

關鍵字：

新北石碇包種茶

讀者迴響

熱門新聞

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

唐治平拒認屍　可憐母恐孤獨火化

很累卻捨不得睡？1類人易得「睡前拖延症」

議員買到「塑膠海馬」中藥材　專家：攏係金ㄟ

2女賣互舔性愛片竟外流　她怒告閨蜜鬧翻

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1瓶酒主動搭話

篠崎泫收Toyz「45頁手寫信」！　2hrs才看完：覺得自己話真多

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

板橋某國小爆虐童！　校方隱瞞不報

老虎機中4000萬　賭場竟稱「機器壞了」拒給

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面