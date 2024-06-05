新北葉文鵬茶園製茶60年　7次奪得石碇包種茶特等獎

▲春季包種茶頒獎典禮，由石碇區葉文鵬茶園奪得特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

石碇區農會辦理「石碇區春季包種茶比賽」，今（5日）辦理春季包種茶頒獎典禮，由石碇區葉文鵬茶園奪得特等獎，目前正值包種茶產季，品嚐新北好茶品正是時候，新北市政府農業局歡迎民眾踴躍訂購。

今年石碇包種茶春季比賽計有594點，由農業部茶及飲料改良場北部分場蘇彥碩擔任評審，採國際標準進行評比，秤取3公克沖泡5分鐘，從茶葉的外型，以及茶湯的色澤、香氣、滋味，甚至到浸泡後的葉底皆為評審的項目。經初審到複審，評選出特等、頭等、金質獎、銀質獎及優良獎，評鑑賽事最後由葉文鵬茶園拿下特等獎。

▲石碇區農會日前辦理「石碇區春季包種茶比賽」。

評審蘇彥碩表示，特等獎茶園管理合宜，茶菁狀況良好，茶湯蜜綠顯黃，花香濃郁，滋味乾淨平衡，甘甜醇厚，在眾多好茶中，脫穎而出，實至名歸。

獲得特等獎的葉文鵬茶園，由父子葉文鵬及葉承軒家中第三代及第四代共同經營茶園，累積60年製茶經驗，這次是第7次包種茶特等獎殊榮，葉承軒現擔任新北市青農聯誼會副會長，茶園經營面積有1公頃，茶產量1年約2000台斤，除了產製包種茶還有生產蜜香紅茶及東方美人茶。

▲獲得特等獎的葉文鵬茶園，累積60年製茶經驗，這次是第7次包種茶特等獎殊榮。

86年次青農葉承軒表示，安康高中體育班畢業後對未來迷失，短期做過黑手、職業軍人、保險業務，也在茶季幫忙茶園採收及茶樹修剪中產生興趣，看見父親辛苦製茶及堅持，毅然決定返鄉接棒製茶已有7年，茶園著重施用有機肥、採人工鋤草，本次製茶天候佳，於下午好天氣採收茶菁，避免雨菁，製茶時萎凋、攪拌、炒菁時間易掌握，茶菁走水順暢，生產品質佳的特等好茶。

過程中犧牲睡眠就為了做出一杯好茶，需要茶園管理、體力與天候相輔相成，製茶非常辛苦且孤獨，直到參加坪林青年茶業發展協會後，與一群年輕人共同為茶產業付出，透過品茗及製茶技術交流而提升各項能力，另外，也曾在109年以23歲之姿勇奪全國部分發酵茶製茶技術競賽條形組冠軍，睽違3年再獲得特等獎相當開心。

▲青農葉承軒與父親攜手奪7次包種茶特等獎。

石碇區農會理事長陳金財表示，全台灣最具特色茶中最「香」的包種茶外觀條索狀，芽葉自然捲曲，色澤淡綠到黑色，茶湯水色蜜黃碧綠，香氣具新鮮、幽雅撲鼻的清香。即將到來的夏天推薦以冷泡方式喝包種茶，將茶葉放入冷開水中，可依自己喜好的濃度酌量增減茶葉量，靜置室溫3小時，再放入冰箱冷藏12小時，就可以喝到清涼的好茶，歡迎民眾把握春茶上市的時間挑選優質新北好茶。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定，讓新北好茶品牌提升價值。