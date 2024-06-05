　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北林口「觀照園」產官學合力　打造專屬無家者Showroom

▲林口「觀照園」產官學合力。（圖／新北市社會局提供）

▲觀照園Showroom提供無家者所需日常生活用品及家電。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

專屬無家者的「Showroom」今（5日）開幕啟用！新北市政府社會局結合「林口觀照園」、「輔仁大學社會科學院」USR計畫課程及「舊鞋救命協會」三方協力，共同合作設計社會創新實做場域，在新北市街友中途之家－林口的觀照園，打造出一間宛如時下正夯的「居家生活選物店」，並將它取名為「好康厝」。

社會局副局長吳淑芳表示，「Showroom」概念如同「陳列室」，走進溫馨感十足的林口觀照園Showroom，可以看見陳列在架上的各式鞋款及衣物，還有日常生活必備品和家電用品，提供無家者所需物資，希望讓他們「不再僅是被動的接受捐贈，而是擁有主動選擇的權利」，並在回歸社會的路程上走得更加穩固。

▲林口「觀照園」產官學合力。（圖／新北市社會局提供）

▲「林口觀照園Showroom」5日開幕啟用。（左起為舊鞋救命國際基督關懷協會姜家文營運長、輔仁大學社科院院長彭正浩、新北社會局副局長吳淑芳、住民代表朱先生、輔大學生蔡昕璇、善悅關懷協會詹麗華及葉瓊瓔）。

輔仁大學副院長吳宗昇表示，Showroom概念源自於時尚產業，而「無家者Showroom」的構想則類似於「食物銀行」，藉由積點制，可讓住民集點兌換物資，透過發放點數方式激勵住民提高脫遊動力。吳宗昇說，輔大社科院在社會創新與實做的課堂中，讓學生透過實作，運用社會資源搭配創新方案，達到循環經濟與復元脆弱族群的目標。

輔仁大學社科院院長彭正浩則引用經濟學專業表示，「將有限資源做最有效的運用，產生最大的價值和效益，協助到需要幫助的人」，亦是學院希望能帶給學生的養分，這次方案的落實，感謝新北社會局和舊鞋救命協會對計劃的支持，讓學生學以致用，更培養扶助弱勢的善心，「林口觀照園Showroom」自2023年9月起籌備至今，很開心迎來今日的開幕啟用。

吳淑芳表示，林口觀照園是新北市政府安置街友的中途之家，提供可生活自理，惟因傷病、疑似身心障礙或體弱需身心調養及穩定就醫的街友一個遮風避雨、調養之處，待身心復原後，協助幫忙找工作或協助住屋；舊鞋救命國際基督關懷協會則長期提供觀照園衣物、鞋子等民生物資，讓觀照園住民得到良好的生活品質，並有更體面的儀容順利步入職場。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►滿油表一夜見底！基隆3公車被偷走620公升柴油...損失1.6萬

►基隆海大第4座企業認養公車亭　邱佩琳：打造首座災防功能站體

►基隆端午節關懷弱勢家庭　副市長邱佩琳親手包粽作香包

►世界城市高峰會　邱佩琳分享海洋永續治理及文化傳承

ET快訊
拍性愛片竟外流　她和閨蜜鬧翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北葉文鵬茶園製茶60年　7次奪得石碇包種茶特等獎

新北林口「觀照園」產官學合力　打造專屬無家者Showroom

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

新北市圖推「書果饗宴」閱讀　讓食農教育向下紮根

淡水南瓜產量增10倍　新北聯手17家餐廳推限定料理

獨／失聯移工梨山「種菜兼種大麻」　警扮農查獲50株

美國中西部政治領袖訪問團拜會黃偉哲　盼與台南更多教育與文化交流

蘇清泉再敗訴屏縣長選舉無效訴訟　聲明痛批司法失望

南消四大隊辦理救護複訓　加強小兒急重症處置專業

讓每個孩子在每堂課都有學習！　第6屆全台首學課程博覽會成大重磅登場

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

唐治平晚間現身派出所　曝「媽媽死亡」前後經過

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

新北葉文鵬茶園製茶60年　7次奪得石碇包種茶特等獎

新北林口「觀照園」產官學合力　打造專屬無家者Showroom

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

新北市圖推「書果饗宴」閱讀　讓食農教育向下紮根

淡水南瓜產量增10倍　新北聯手17家餐廳推限定料理

獨／失聯移工梨山「種菜兼種大麻」　警扮農查獲50株

美國中西部政治領袖訪問團拜會黃偉哲　盼與台南更多教育與文化交流

蘇清泉再敗訴屏縣長選舉無效訴訟　聲明痛批司法失望

南消四大隊辦理救護複訓　加強小兒急重症處置專業

讓每個孩子在每堂課都有學習！　第6屆全台首學課程博覽會成大重磅登場

賴清德上任首次社群互動外國元首　發文恭賀印度總理莫迪連任

黃仁勳從小練習獨立　沒傘的孩子才會自己奔跑

快訊／幼獅工業區「深夜大火」傳爆炸聲　火勢兇猛照亮天空

凍齡秘訣公開！侯佩岑：狀態好是生活幸福感的首要條件

澳洲青少年「鎖定亞洲面孔與女性」攻擊　台網紅艾庭成受害者

黃仁勳現身私廚喝雞湯　掏出2.5萬元小費！被讚：重承諾的真男人

德警遭刺殉職　再傳極右翼政治人物遇「持刀攻擊」

黃仁勳颳夜市旋風！他求問全台「此生必逛夜市」　北中南答案曝光

提升「輕斷食效果」的5個必學小技巧！168最好別天天做

台積電宣布買回3249張股票！　區間價「上看1281元」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

獨／失聯移工「種菜兼種大麻」遭逮

葉文鵬茶園製茶60年　7次奪得石碇包種茶特等獎

林口觀照園產官學合力　打造無家者Showroom

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

淡水南瓜產量增10倍　新北聯手17家餐廳推限定料理

新北市圖推「書果饗宴」閱讀　讓食育向下紮根

美國中西部政治領袖訪問團拜會黃偉哲

南消四大隊辦理救護複訓加強小兒急重症處置專業

最後畢典！環球科大學生會用心畫下休止符

第6屆全台首學課程博覽會成大重磅登場

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

貨運司機體重120公斤　達文西手術成功減重30公斤

基隆端午節關懷弱勢家庭　邱佩琳親手包粽作香包

高雄4.4星燒肉店驚傳火警！濃煙狂竄

更多熱門

相關新聞

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

新北市長侯友宜今（5日）上午召開第693次市政會議時表示，培養優秀人才必須在教育方面從小扎根，新北市透過AI相關課程、競賽及全方位智慧化資訊系統平台滿足學生多元化需求，同時強化各校雙語教育及國際交流，讓新北市的學童立足新北、放眼世界，成為頂尖優秀人才。

新北市圖推「書果饗宴」閱讀　讓食育向下紮根

新北市圖推「書果饗宴」閱讀　讓食育向下紮根

淡水南瓜產量增10倍　新北聯手17家餐廳推限定料理

淡水南瓜產量增10倍　新北聯手17家餐廳推限定料理

滿油表突驟減　基隆3公車被偷走620公升柴油

滿油表突驟減　基隆3公車被偷走620公升柴油

國三生遭割頸枉死　家屬獲180萬犯保補償金

國三生遭割頸枉死　家屬獲180萬犯保補償金

關鍵字：

新北林口Showroom

讀者迴響

熱門新聞

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

唐治平拒認屍　可憐母恐孤獨火化

很累卻捨不得睡？1類人易得「睡前拖延症」

議員買到「塑膠海馬」中藥材　專家：攏係金ㄟ

2女賣互舔性愛片竟外流　她怒告閨蜜鬧翻

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1瓶酒主動搭話

篠崎泫收Toyz「45頁手寫信」！　2hrs才看完：覺得自己話真多

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

板橋某國小爆虐童！　校方隱瞞不報

老虎機中4000萬　賭場竟稱「機器壞了」拒給

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面