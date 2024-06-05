新北林口「觀照園」產官學合力　打造專屬無家者Showroom

▲觀照園Showroom提供無家者所需日常生活用品及家電。（圖／新北市社會局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

專屬無家者的「Showroom」今（5日）開幕啟用！新北市政府社會局結合「林口觀照園」、「輔仁大學社會科學院」USR計畫課程及「舊鞋救命協會」三方協力，共同合作設計社會創新實做場域，在新北市街友中途之家－林口的觀照園，打造出一間宛如時下正夯的「居家生活選物店」，並將它取名為「好康厝」。

社會局副局長吳淑芳表示，「Showroom」概念如同「陳列室」，走進溫馨感十足的林口觀照園Showroom，可以看見陳列在架上的各式鞋款及衣物，還有日常生活必備品和家電用品，提供無家者所需物資，希望讓他們「不再僅是被動的接受捐贈，而是擁有主動選擇的權利」，並在回歸社會的路程上走得更加穩固。





▲「林口觀照園Showroom」5日開幕啟用。（左起為舊鞋救命國際基督關懷協會姜家文營運長、輔仁大學社科院院長彭正浩、新北社會局副局長吳淑芳、住民代表朱先生、輔大學生蔡昕璇、善悅關懷協會詹麗華及葉瓊瓔）。

輔仁大學副院長吳宗昇表示，Showroom概念源自於時尚產業，而「無家者Showroom」的構想則類似於「食物銀行」，藉由積點制，可讓住民集點兌換物資，透過發放點數方式激勵住民提高脫遊動力。吳宗昇說，輔大社科院在社會創新與實做的課堂中，讓學生透過實作，運用社會資源搭配創新方案，達到循環經濟與復元脆弱族群的目標。

輔仁大學社科院院長彭正浩則引用經濟學專業表示，「將有限資源做最有效的運用，產生最大的價值和效益，協助到需要幫助的人」，亦是學院希望能帶給學生的養分，這次方案的落實，感謝新北社會局和舊鞋救命協會對計劃的支持，讓學生學以致用，更培養扶助弱勢的善心，「林口觀照園Showroom」自2023年9月起籌備至今，很開心迎來今日的開幕啟用。

吳淑芳表示，林口觀照園是新北市政府安置街友的中途之家，提供可生活自理，惟因傷病、疑似身心障礙或體弱需身心調養及穩定就醫的街友一個遮風避雨、調養之處，待身心復原後，協助幫忙找工作或協助住屋；舊鞋救命國際基督關懷協會則長期提供觀照園衣物、鞋子等民生物資，讓觀照園住民得到良好的生活品質，並有更體面的儀容順利步入職場。