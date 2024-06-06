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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

輝達研發中心「靠近台北」？　侯友宜揭新北最大優勢

▲侯友宜坐鎮9樓災害應變中心。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者崔至雲／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚表示，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近。外界認為「台北附近」有可能是新北市，對此，新北市長侯友宜除了細數幾個新北市適合的地點外，他也提到，輝達有近15家供應鏈在新北市，若研發中心落腳新北，整個供應鏈可以結合起來以外，「新北一定會全力支持」。

昨晚媒體問黃仁勳輝達未來在台灣設立的據點規劃，黃仁勳說，輝達的AI超級電腦中心或許在高雄，研發中心可能靠近台北附近；媒體接著問，有找到地點了嗎？黃仁勳笑回，還沒決定，更向記者說，「如果你有價格不錯且視野良好的土地」。

侯友宜今（6日）在議會備詢前受訪時對此表示，他非常樂意選在新北，因為新北的產業條件非常好，人口多，人才濟濟，最重要交通路網非常的方便，現階段新北也有很多產業園區，在短期內可以釋出來，包括新莊塭仔圳、林口，甚至有中長期的淡海，還有麥仔園，很多的地方都可以提供在中長期、在短期讓產業能夠落腳的地方。

侯友宜表示，尤其輝達很多的供應鏈，將近有15家在新北市，所以如果輝達落腳新北，對新北產業的供應鏈可以結合起來以外，也讓輝達在這裡落腳，新北一定會全力支持，讓交通路網、人才都能夠提供給輝達做最好的一個發展。
 

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