2024國家海洋日台東環保局淨灘　清出212公斤海灘廢棄物

▲「永續東海岸×淨灘尋寶趣」活動，共清理出海灘廢棄物212公斤。(圖／記者楊漢聲翻攝)

記者楊漢聲／臺東報導

響應6月8日「國家海洋日」，臺東縣環境保護局7日在臺東市海濱公園舉辦「永續東海岸×淨灘尋寶趣」活動，廣邀轄內各機關、淨海聯盟、社區、學校與熱心民眾，約300人前來參與共襄盛舉，清理出海灘廢棄物212公斤，一起用行動為海洋保護盡一份心力之外，現場設置「打擊海廢闖關」遊戲,、手作課程及環保攤商美食市集，透過好玩有趣的方式，傳達正確的守護環境觀念扎根於民眾心中，一起愛護臺東海洋環境。

臺東縣政府表示，為下一代留下更美好的海洋環境，此次淨灘活動以SDG 17「多元夥伴關係」為出發點，喚醒民眾對海洋保護的意識，並建立機關與民間團體的合作關係，落實海洋環境保護工作，同時達成SDG 14「保育海洋生態」，並持續邁向SDG 11「永續城鄉」目標。

參加淨灘的利嘉溪窪地水環境暨海洋巡守隊隊長提到，因為重視海洋垃圾對環境的影響，經常參與淨灘等活動，這次淨灘活動更特別安排隊員撿拾菸蒂，短時間就收集滿滿一桶的成果，令人驚訝的同時也令人擔憂，希望大家要一起愛護環境。

臺東縣環保局指出，此次淨灘活動經過夥伴們的努力，共清理一般廢棄物168公斤、資源回收廢棄物44公斤，感謝參與淨灘活動的大家，今日除了進行淨灘外，結合「打擊海廢闖關」遊戲、艾草棒手作體驗及無塑美食市集等，吸引許多民眾帶孩子一起參與海洋環境保護行列，達到環境教育向下扎根的目標。

環保局進一步說明，「減廢」才是真正友善海洋的根本，今日無塑美食市集可以讓民眾體驗如何從生活中減少廢棄物的產生，讓臺東海洋環境能夠永續，也歡迎大家關注「臺東縣環境保護局」FB粉絲專頁，將有不定期的淨溪、淨灘活動，鼓勵呼朋引伴共同參與。