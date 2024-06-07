歡慶端午節大人小孩一起來　養生粽分享警消和療養院民

▲小朋友們親手包養生粽分享警消和療養院民。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

迎接即將到來的端午節在台東關山有場特別包粽子活動，有醫院的醫護人員、志工和家長們教導幼兒園小朋友們一起嘗試包粽子。號召活動的救國團表示，此次活動所包裹的素食養生粽特地委託營養師調配食材，適合大人、小孩而完成後分別送給警察、消防、療養院和捐血民眾感謝他們的辛勤付出。



關山鎮「鴻德幼兒園」在上午傳出陣陣的米飯和餡料香氣，號召活動的關山鎮救國團會長周福安表示，在端午節前夕聯合關山慈濟醫院、慈濟基金會、關山國際同濟會和社區民眾一起來和小朋友包粽子。小朋友不只開心包粽子，幼兒園還設計「陸上行舟」、「獨木橋端粽」等趣味應景遊戲。



關山慈濟醫院營養師楊雅琳表示，此次包裹的素食粽選用的食材有關山圓糯米、黑米、麵輪、素火腿、米豆、香菇等含有豐富高蛋白質五穀雜糧類。大部份使用在地生產的除了減少碳足跡外，加上以水煮方式相對健康。一般常食用的粽子內餡的五花肉有飽和式脂肪酸比較多，過量就不適合慢性病患者容易造成身體負擔。

周福安指出，大人、小朋友通力合作下完成包粽子的活動，蒸熟後的粽子送往關山警察分局、關山消防分隊、聖十字架療養院及作為捐血活動感謝捐血人。幼兒園的陳姓阿嬤表示，帶著孫子除了和他共同體驗包粽子的過程之外，也一起做了很有意義的分享活動覺得很開心。