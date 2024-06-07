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饒慶鈴推動臺東航海文化　夏威夷考察太平洋島國舟船入港儀式

▲臺東縣府考察太平洋島國舟船入港儀式。（圖／臺東縣府提供）

▲臺東縣府考察太平洋島國舟船入港儀式。（圖／臺東縣府提供）

記者楊漢聲／台東報導

由夏威夷主辦4年一度的第13屆太平洋藝術節於6日起至16日盛大舉行，臺東縣長饒慶鈴率縣府團隊共襄盛舉及進行文化藝術交流。在藝術節前夕，5日清晨進行大船入港儀式，邀請各太平洋島國的傳統船隻逐一靠岸古蘭尼公園，象徵太平洋島國族群間長達好幾千年的海洋文化將各個島國串連在一起，並為即將到來的太平洋藝術節揭開序幕。

饒慶鈴縣長提到，多元豐富的原住民族文化是臺灣寶貴的資產，此次臺東組隊前往藝術節，不僅提升與南島地區各國交流的機會，也舉行臺東週工藝工作坊、帶來臺東熱情洋溢的樂舞表演，讓世界看見臺灣原住民族多元的文化藝術成就，也期望與太平洋南島諸國的友邦持續維繫良好情誼。

在5日盛大的入港儀式中，各代表團首長和貴賓乘坐獨木舟橫渡海灣，前往古蘭尼公園的儀式地點。臺灣團由原住民族委員會鍾興華副主任委員、臺東縣政府原住民族行政處長方銘總、花蓮縣政府原住民行政處督固·撒耘、國立傳統藝術中心副主任鄒求強及屏東縣泰武鄉佳平部落頭目劉秀珍擔任代表登船參與此重要儀式。

每個代表團將按照文化禮儀受到歡迎，並在登岸時被唱名介紹。登岸後，由原民會代表為岸上的夏威夷主辦方獻上紀念品，以表達感謝與敬意。所有代表團登岸後，接著舉行正式儀式，象徵太平洋島國之間的友誼與合作。

臺東縣政府指出，臺東去年組隊參加具全球規模的獨木舟長途競賽「夏威夷皇后盃支架大洋舟比賽」，與南太平洋各國展開文化、航海交流，也從去年起在部落大學開辦造舟及航海人才培訓，以及開設造船課程等，積極復振航海文化找回失落的技術，也讓臺東藉由海洋文化連向世界。

透過觀禮大船入港，縣府未來更將致力於推動航海文化與造舟技藝的傳承與創新，及加強對原住民航海文化的研究與教育，並持續支持原住民社區發展相關產業，推動更多文化交流活動，促進臺東與國際太平洋島國社群的連結。

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