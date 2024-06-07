年邁翁體力不支連人帶車倒地　警民合力平安送返家

▲老翁體力不支連人帶車倒地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「阿伯！你有受傷嗎？」，臺東縣警察局關山分局池上分駐所警員莊永長7日執行巡邏勤務，於9時許巡經池上臺9線與臺20甲路口時，看到有一老翁與機車倒在路旁，立即上前協助，避免發生二次事故。據悉，潘姓(25年次)老翁因年邁體力不支而倒地，所幸僅腳部擦傷。後經聯繫心機車行老闆，以貨車連人帶車平安送返家。

居住在池上地區的潘姓老翁，於7日早上騎乘機車至池上市區購買生活日常用品及餐點，騎機車至臺20甲線路口時，因為年邁體力不支連帶車摔倒在地。

正巧池上分駐所警員莊永長執行巡邏勤務，正好巡經臺9線與臺20甲路口，發現老翁倒地，隨即上前協助。

莊員詢問老翁有無受傷？是否要叫救護車等，老翁回復沒有受傷，不用叫救護車。因老翁坐在被太陽曬燙的柏油路面上，莊員機靈地拿起老翁置放在機車側邊的拐杖，請其撐起身體，再用手順勢將其扶起，移坐在路中安全島上，避免發生二次事故。

老翁說目前沒有家人在家，所以沒有人可以協助他返家。還好該路口旁機車行老闆與他是熟識，莊員請其幫忙，老闆二話不說，以自用小貨車，連人帶車將老翁平安送返家，而且都沒收取半點費用。

關山警察分局表示，池上分駐所警員莊永長執行巡邏勤務發揮高度敏銳度，及時發現危害狀況，並發揮高度同理心，順利協助老翁平安返家，積極熱忱的工作精神，足堪同仁榜樣。另提醒民眾，另呼籲民眾，若發現可疑人事物，請撥打110或當地分駐(派出)報案，警察將儘速抵達現場妥適處理，以維護民眾生命財產安全。