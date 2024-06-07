臺東員警熱心幫忙　法國籍男子豎指稱讚

▲法國籍男子大讚台灣最美風景是人民保母。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

日前臺東警分局卑南所所長羅郁瑄與警員鍾志明執行巡邏勤務時，於綠色隧道見一名外籍遊客臉色憔悴且有身體不適現象，立刻上前關心，詢問後得知係法籍遊客至臺灣徒步旅遊，原本打算從太麻里徒步至臺東市區，不料身體出現不適徵狀，準備在省道上尋求便車到市區。

卑南所長羅郁瑄見該處至市區還有一段距離，加上天氣不佳、天色昏暗，且來往車輛車速甚快，擔心發生意外，羅所長以流利之英文與之溝通後，協助將法籍男遊客送至臺東市三角公園旁讓該遊客下車。

​法籍男遊客於前往市區之路程中分享自己的故事，表示他來自法國，深愛臺灣的熱情及地理環境，已經來臺灣數次，每一次都有不同的經歷，而在此次徒步環島的途中，曾向幾個警察單位請求協助，發現臺灣警察相較於法國警察，多了熱情少了嚴肅，讓他感動的說「臺灣最美的並不只是風景，而是人民的保母警察，雖然語言不通但每位警察都非常用心地去協助我每件事情，也因為有這些熱心的警察才能讓我完成此次旅程」。

​臺東警分局長表示，本案員警熱心協助遊客，讓外國民眾感受到警察的用心及臺灣人濃厚的人情味，同仁基於防止意外發生的態度，不分國籍均給予協助，保障民眾的安全。