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台東郵局力挺偏鄉果農　集體做公益送愛到創世

▲台東郵局送愛心到創世。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東郵局送愛心到創世。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東郵局在端午節前夕舉辦「龍粽登場 郵你童樂」活動，將關懷化為實際行動，6日台東郵局副局長武延華帶領同仁到創世台東分院，除捐贈植物人安養院所需物資，更認助8月17日「愛『劇』在一起」公益兒童劇門票，送給台東偏鄉兒童觀賞，為活動鳴槍起跑。希望藉此拋磚引玉，號召民眾及企業愛心認票及關懷弱勢。

武延華表示︰「台東郵局開辦至今已128年，是大家的好厝邊，郵局結合在地小農於i郵購平台行銷在地農產品，協助果農銷售之際亦兼作公益，每售出1箱農產品就提撥10元捐助公益團體，112年台東郵局推出『肚臍橙』共可捐出新台幣10,150元善款予創世基金會。台東郵局希望透過『關懷農產行銷公益活動』，協助農民行銷優質農產品，並回饋部分所得捐助公益團體，創造社會正向能量」。

創世基金會台東院院長王玉鳳表示：「很感謝台東郵局多次挽手做公益，關懷弱勢植物人，讓台東偏鄉植物人得到最需要的幫助。8月17日「愛『劇』在一起」公益兒童劇，除台東郵局率先認票作二次公益，也希望有更多民眾及企業共襄善舉，認助每張600元門票，善款助植物人安養，門票可以讓台東偏鄉孩童去觀賞。」愛心專線︰089-220848。購票連結 ：https://reurl.cc/0vn8V6

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