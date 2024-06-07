拜登將會澤倫斯基！　美官員曝新一波對烏軍援「2.25億美元」

▲ 澤倫斯基與拜登先前在白宮會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登正出訪法國，將與烏克蘭總統澤倫斯基會晤。官員也透露，拜登政府將向烏克蘭提供新一輪軍事援助，價值約2.25億美元（約新台幣72.7億元），包括可用來打擊俄羅斯境內威脅的彈藥，以保護東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）不受俄軍猛烈攻擊。

根據《美聯社》，美國官員6日說明，這波軍援將包括用於海馬斯（HIMARS）高機動性多管火箭系統的彈藥、迫擊砲系統，還有鷹式（HAWK）防空飛彈彈藥、刺針（Stinger）防空飛彈彈藥、標槍（Javelin）及AT-4反裝甲系統、155毫米榴彈砲、裝甲車、拖車、巡邏艇等裝備。由於消息尚未公開，官員要求匿名。

拜登近日指示，若俄烏邊境發生攻擊或即將發生，烏軍可使用海馬斯等武器越境打擊俄羅斯。但美國官員強調，這項決定不會改變美國政策，即要求烏克蘭不要使用美援的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、遠程導彈和其他彈藥攻擊俄羅斯境內。

俄羅斯總統普丁5日對此警告，若北約盟國允許烏克蘭使用西方軍援攻擊俄國領土，莫斯科可能向其他國家提供遠程武器，以打擊西方目標。

軍援消息曝光之際，拜登6日在諾曼第美軍公墓發表談話，紀念諾曼第登陸80周年，誓言美國「不會背棄烏克蘭」，也不會允許俄羅斯對歐洲更多地區構成威脅，否則就代表美國已經忘記「在這神聖海灘上曾發生的事」。他預計7日在巴黎與澤倫斯基會晤。