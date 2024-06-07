簡易「水池」曝光！防汛擋板圍住特斯拉　浸泡狂灌水防復燃

記者蔡佩旻／雲林報導

國道中山高南下約238K處，昨（6）日晚間21時許發生車輛墜橋火燒車事故。由陳姓35歲男子駕駛特斯拉，撞擊外側護欄飛落6米5地面，車身斷成兩截且車頭起火燃燒，駕駛與後座黃姓乘客受輕傷，副駕駛蔡姓男子遭拋飛傷重不治。特斯拉電池熱反應不斷，持續復燃，警消人員調用洪水擋版架設「水池」才順利降溫。

▲雲林昨日晚間發生電動車事故起火燃燒，使用防汛擋板架設水池，順利使車輛電池降溫。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局虎尾消防分隊分隊長李偉順表示，因為電動車底板電池持續的冒煙及熱反應，在局部的火勢控制與撲滅之後，將車體吊掛馬路，以防汛隔板先把它圍起後，用大量的水做電瓶淹沒持續降溫， 需確定底盤的溫度明顯降低未再持續熱反應及復燃可能。

▲雲林首件電動車火警，電池熱反應不停復燃，警消架設水池順利使車輛電池降溫。（圖／記者蔡佩旻攝）

警消人員終於凌晨1時許將車底完全降溫，確定無復燃可能。警消人員指出，特斯拉電動車擁有高達有7000顆的鋰電池，鋰電池在高於180度C時就會產生熱失控反應並產生自燃，一般的消防車射水無法將火打熄，必須要靠冷卻浸泡之方式才能阻止一連串的自燃反應。

▲警消僅用15分鐘即將防水檔板圍成一圈，成為小型的泡水區，起火的電池進行浸泡後增加冷卻的速度。（圖／記者蔡佩旻攝）

在國內水利單位防汛專用的防水檔板，剛好可以派上電動車火警的使用，利用防水檔板圍成一圈，即可成為小型的泡水區，將特斯拉起火的電池進行浸泡，增加冷卻的速度。防汛檔板每片要價不菲，屬於瑞典的專利設計，每片定價將近6000-7000元。

▲▼初步滅火後將車體移至道路，以熱顯像儀測溫仍有90度高溫，並持續上升。（圖／記者蔡佩旻攝）