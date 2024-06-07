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端午疏運「雙鐵旅客量估495.2萬人次」　80.5萬人今湧台鐵　

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲台鐵今天預估將有80.5萬人次。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

端午連假疏運今（7日）開跑，雙鐵預估連假期間將疏運495.2萬人次，其中台鐵今天為旅客量最大的一天，上看80.5萬人次，高鐵則是收假日6月10日量最大，單日旅客量上看31.2萬人次。

台鐵董事長杜微表示，今天起到6月11日為期5天端午疏運期，今天屬於返鄉和中長途旅客尖峰，周六8日、周日9日屬於出遊旅客高峰，中短途為主，下周一10日收假日為節後疏運高峰，以收假和中長途旅次為主。

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根據統計，台鐵5天疏運期間總計將疏運367萬7千人次，杜微指出，端午連假預估平均每天疏運73.5萬人次，單日最高峰為今天80.5萬人次，下周一收假日則是東部幹線疏運高峰，今年端午連假運量增加2成，整體列車運能將增加6.1%。

▲▼台鐵董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

台灣高鐵董事長江耀宗則表示，今年端午連假疏運單日最大運量預估為6月10日下周一，約有31.2萬人次，也是單向最大運量的一天，北上約有18.6萬人次，5天疏運期總運量為127萬5千人次，截至今天為止，訂位數已有48.9萬人次，占對號總座位數85.4%，整體疏運期間提供86萬個座位運能，比平常增加13.4%。

國道疏運部分，高公局長趙興華則表示，根據過去調查，端午疏運旅遊49%，返鄉42%，交通量最大量為明天，雙向有118百萬車公里，為平常1.4倍，呼籲民眾多利用替代道路，明天南下可改下午出發，北上利用上午出發。

交通部長李孟諺則呼籲國人返鄉或出遊，優先選擇大眾運輸，台鐵、高鐵端午都有增開班次，過去高鐵曾發生人潮踴躍，台中自由座大排長龍上不去，此次台鐵和高鐵合作，若高鐵人潮較多，台鐵烏日站會加開北中列車疏解人潮；若國人決定開車，國道、快速公路也有相關配套疏運措施，包括匝道儀控、國5高乘載管制、夜間0到5時國道停止收費，錯開離尖峰流量，呼籲民眾上路可先查1968APP確認路況。

李孟諺指出，除鐵公路運輸外，國道客運也有85折優惠，航空海運也有增加運量，滿足端午疏運需求，行動AI內閣在國道交通管理導入AI進行精進匝道儀控管制，高鐵和台鐵訂位系統也導入AI，提高座位利用率，國道1968 APP除路況顯示，也協助民眾規劃最適合路線，預估到達時間。

▲▼總統賴清德今視察端午疏運。（圖／記者李姿慧攝）

▲總統賴清德今視察端午疏運。（圖／記者李姿慧攝）

總統賴清德則表示，今年端午疏運疏導有詳細規劃，除台鐵和高鐵加開班次，高公局也做了相當應變措施，包括匝道管制高乘載、開放路肩，甚至高速公路收費也有彈性時段調整，目的希望提供足夠座位或順暢道路給國人使用，也請各單位隨時掌握供需狀況，應變調整。

賴清德強調，安全工作非常重要，肯定台鐵和高鐵進行假期前安檢維護，人潮和車潮多也要注意交通各種措施，提供大眾運輸服務安全不可取代，國人之所以能度假返鄉和出外旅遊，都是交通部相關單位辛苦結果，假期期間奉獻心力的除了交通部所屬單位外，國軍海防站在第一線，警察也在第一線維持交通，希望國人多多利用大眾運輸。

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