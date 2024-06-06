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獨／「雲林大餅」爆食安！疑過期改標　男見綠皮險吐：以為吃起司

▲▼8大餅6過期還有1疑改標　新竹男拍影自嗨竟成開罰鐵證。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹許先生到北港購買大餅，回家才發現幾乎都過期。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者蔡佩旻、陳凱力／綜合報導

新竹的許先生本月2日前往北港媽祖廟拜拜，在廟口被餅舖員工招攬買餅，想著雲林大餅遠近馳名，許先生便與親友花了2000多元買了8個大餅打算送人，沒想到隔天打開差點暈倒。

許先生一行人買了不同口味的大餅，還有在地特產番薯餅、卡哩卡哩等伴手禮。3日早上，許先生拿出一盒大餅拜拜，之後把拜過神的大餅切開和家中訪客分享。只是，大家吃了第一口便覺得「味道很怪」，許先生以為是買到不好吃的口味，又拿出其他大餅準備切開嘗試。

「還以為是起司！」一一打開餅盒，許先生簡直崩潰，前一日才買的真空包裝大餅已經長出綠色黴菌，8個大餅中有6個的有效期限竟是113.05.21，過期14天，還有一個只印了「有效113.06」沒有日期，另外2個還在期限內的大餅中，有一個竟同時蓋上有效「1130630」與「有效1130525」2個日期。

▲▼獨／8大餅6過期還有1疑竄標　新竹男拍影自嗨竟成開罰鐵證。（圖／記者陳凱力攝）

▲許先生對於改了8個大餅有5個過期、1個不知道過期了沒、還有1個疑改標感到憤怒。

許先生直呼上當了，隨即致電客訴。店家表示願意退款，但寄回發霉的大餅，但令許先生氣憤的是，店家不僅否認竄改日期，還堅稱「不會賣過期產品給消費者。」

許先生說如果只有一個餅出問題他不會這麼生氣，還會想說店家可能忙中有錯，但是8個餅裡面7個都有問題，其中一個青色黴菌幾乎長滿整個餅，店家不思改過卻反問「要多少錢和解」讓他覺得感受很差，決定向雲林縣衛生局檢舉。許先生也是4日投訴衛生局時才發現，「當天根本沒有拿到發票」。

▲▼獨／8大餅6過期還有1疑竄標　新竹男拍影自嗨竟成開罰鐵證。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼許先生把拜拜完的餅切開和朋友一起享用，沒想到大家都覺得味道怪怪的。

▲▼獨／8大餅6過期還有1疑竄標　新竹男拍影自嗨竟成開罰鐵證。（圖／記者陳凱力攝）

雲林縣衛生局表示，於6月5日、6日連續兩次上門稽查，都未發現改標的情形，不過了解到享達利「麻油囍餅舖」所販售之產品均向「阿敦師」進貨上架販售。6日衛生局二次稽查「享達利」同樣未發現過期、竄標、發黴等產品，同日還前往「阿敦師」稽查。

「阿敦師」向衛生局表示，收到訂單才會製餅，113年5月25日「享達利」有下單，故製餅，打印日期為113.05.25，後發現打錯了，業者認為第一次油墨不明顯，於是直接在原處二次打印「有效113.06.30」。

▲▼8大餅6過期還有1疑改標　新竹男拍影自嗨竟成開罰鐵證。（圖／記者陳凱力攝）

▲扣除5個過期餅中，有1個重覆蓋標，還有1個只剩下6月，沒有日期。

由於衛生局並未稽查到過期餅、改標餅，所以只將未取得營業登記的「阿敦師」移請相關單位，並未做出其他裁罰。許先生對於衛生局稽查結果表示不服，也對於店家「油墨標蓋錯、不清楚所以重蓋」的說法很奇怪。

許先生說，一個真空袋多少錢，蓋錯保存期限影響商譽損失難道不如一個真空袋？令他驚訝的是，衛生局竟然認同這樣的說法。再者，上游說25日收到享達利訂單才製作，可是他6月2日買的餅在5月21號就過期了。

許先生還質疑，他之前買的其他大餅大多一個星期就過期了，業者5月25號製作的餅竟然可以保存到6月30日更是不可思議，如果可以保存35天，那發青黴的餅到底有多久?

▲▼獨／8大餅6過期還有1疑竄標　新竹男拍影自嗨竟成開罰鐵證。（圖／記者陳凱力攝）

▲許先生購買的8個大餅中，有5個在5月21日就過期了，距離他購買的6月2日已過了13天。

6月2日購買當天，許先生為了跟朋友說買伴手禮要送他，還錄了一段影片傳給對方，沒想到也就是這段影片才讓衛生局下定決心對店家開罰。

衛生局經查驗影片後表示，北港鎮享達利麻油囍餅舖販售之產品有發霉及效期標籤疑有改標之食安疑慮，該案本局立即錄案並派員前往稽查，又查陳情者提供6月2日13時35分現場購買直播之影片，其中有產品已逾有效日期（標示：有效113 05 21），顯已違反食品安全衛生管理法將開罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

另外，依行政程序法第39條規定，衛生局也將函請業者以書面或至衛生局陳述意見，後續依法辦理。

▲▼獨／8大餅6過期還有1疑竄標　新竹男拍影自嗨竟成開罰鐵證。（圖／記者陳凱力攝）
▲衛生局前後2次現場稽查都查無異常，許先生氣不過，又將2日拍攝的畫面提供，衛生局才終於開罰。

▲▼獨／8大餅6過期還有1疑竄標　新竹男拍影自嗨竟成開罰鐵證。（圖／記者陳凱力攝）

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