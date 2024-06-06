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社會 社會焦點 保障人權

快訊／國1虎尾「特斯拉墜橋」斷2截火燒車　1男噴出車外無呼吸心跳

記者蔡佩旻、趙蔡州／雲林報導

雲林消防局6日晚間9點12分接獲通報，虎尾鎮下溪里三塊厝橋附近、國道1號橋下發生一起火燒車事故，一輛轎車從國道1號南下路段不明原因衝出車道墜落並起火燃燒，事故造成1名30歲蔡姓男子無呼吸心跳、1名34歲黃姓男子輕傷，均由救護車緊急送醫治療，詳細事故發生原因待釐清。

▲▼雲林特斯拉墜橋火燒車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣國道1號虎尾路段6日發生一輛特斯拉衝出護爛，從5公尺高的橋上墜落平面道路。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林特斯拉墜橋火燒車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林特斯拉墜橋火燒車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林特斯拉墜橋火燒車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林特斯拉墜橋火燒車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲特斯拉墜落後斷成2截，車頭起火燃燒。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林消防局收到通報後，出動各式消防車3部、救護車2部、消防員11人前往搶救，趕到後發現起火的是一輛特斯拉轎車，從大約5公尺高的橋面墜落後斷成2截，車尾部分卡在平面道路上，車頭部分衝進樹林並起火燃燒，儘管射水搶救後一度撲滅火勢，由於電池不斷發生復燃，所以正在繼續灑水中。

事故發生後，30歲副駕駛蔡姓男子噴出車外傷勢較重，救難人員趕到時已經無呼吸心跳，另外1名34歲黃姓男子輕傷均由救護車緊急送醫治療，至於35歲轎車陳姓男駕駛不需送醫，詳細事故發生原因、是否涉及酒駕情事，後續交由警方調查釐清。

▼30歲蔡姓男子噴出車外傷勢較重，救難人員趕到時已經無呼吸心跳。（圖／民眾提供）

▲▼雲林特斯拉墜橋火燒車。（圖／民眾提供）

▼特斯拉墜落後斷成2截，車頭起火燃燒。（圖／民眾提供）

▲▼國1虎尾「特斯拉墜橋」斷2截火燒車　1男噴出車外無呼吸心跳。（圖／民眾提供）

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