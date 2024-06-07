小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮外環道今（7）日上午發生機車、轎車碰撞釀成3人受傷事故。楊姓男子自台中載18歲的女友要趕回新竹參加她的畢業典禮，結果在路口攔腰撞上正在轉彎的轎車，機車2人彈飛車道上、一度無法動彈，所幸轎車駕駛和情侶3人送醫急救並無生命危險，肇事原因正由警方釐清中。

▲機車攔腰撞上轉彎轎車，情侶檔一度倒地不起 。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

通霄警分局表示，今天上午7時26分接獲報案，指苑裡鎮介壽路與介壽路42巷路口發生交通事故，警方和救護車抵達時，機車楊姓騎士（20歲）和乘客楊姓女友（18歲）倒地不起，安全帽更噴飛數十公尺，情侶檔和轎車李姓女駕駛（51歲），身體多處擦挫傷送醫急幸無生命危險。

據指出，楊男為大學休學生，目前跟楊女交往中，2人都是新竹人，楊女今天預定參加新竹市某高中畢業典禮，為了慶祝她畢業，2人昨夜相偕到台中看夜景，今天一大早兼程100公里要趕回新竹，未料途中發生事故送醫。

警方調查，李女駕車載24歲女兒，沿介壽路南下車道在路口往西左轉時，轎車開到路口中間時，楊男的機車沿介壽路北上車道，疑未適當減速發生碰撞，才跟女友連人帶車彈飛。警方說，雙方駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清，呼籲駕駛行經路口時應減速慢行，維護自己及他人交通安全。