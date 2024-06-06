快訊／大阪造船廠「船隻爆炸」！6工人當場遭大火吞沒　至少釀7傷

記者王佩翊／編譯

日本大阪府一間船塢的修理廠6日下午發生爆炸意外，當時一艘船隻正在修理廠內修繕，怎知卻突然爆炸，至少有 7人遭到波及，目前傷勢與傷者的性別尚不明。為此，消防隊也出動31輛消防車到場救援。

根據《讀賣電視台》報導，大阪市西成區南津守的造船廠「新來島佐野安造船大阪製造所」（新来島サノヤス造船 大阪製造所）6日下午2時40分左右發生嚴重爆炸事故。

根據消防部門消息，當天下午2時40分左右接獲通報稱，「船塢內的船隻發生爆炸並開始燃燒」。根據最新消息，已確定至少有7人受傷。

警方表示，爆炸發生時，有6名工人因在船內進行修理作業，遭到爆炸火勢吞沒。另還有1人也同樣被波及，具體情況還在調查中，7人已被送院搶救，但具體傷勢不明。

事故現場位於大阪地鐵北加賀屋站北側約800公尺處，該區域沿岸工廠林立，為工業集中地帶。由於爆炸現場位於工業區，附近並沒有住宅區，根據初步調查，事故並未對周圍居民造成直接威脅。

有目擊者描述，事發當時爆炸聲非常巨大，並且可以看到濃煙從現場升起，隨後就有多輛救護車和消防車趕到現場處理。

新來島佐野安造船大阪製造所是一間歷史悠久的造船廠，主要從事船隻修理和製造。事故的具體原因目前尚不明確，相關部門仍在調查。