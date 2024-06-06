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壽司店老闆氣炸！小孩朋友媽媽裝熟吃霸王餐　他一舉動令對方求饒

日本一名主婦透露小孩朋友的媽媽大膽要求折扣未果，竟直接上她們家經營的壽司店吃霸王餐。（示意圖，pexels）

▲日本一名主婦透露小孩朋友的媽媽大膽要求折扣未果，竟直接上她們家經營的壽司店吃霸王餐。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

有些人平常愛蹭飯，想貪小便宜讓人請客。日本一名日本主婦透露自己小孩朋友的媽媽聽說她老公經營的壽司店頗有人氣，竟主動要求折扣，沒想到被拒絕後，竟還上門吃霸王餐，最後遭報警處理。

據日本媒體「Grapps」報導，一名日本主婦表示老公自身經營壽司店，在當地頗具知名度，某天被小孩朋友的媽媽得知後，要求她在用餐時提供折扣，可是原PO老公並未同意。

萬萬沒想到，這位媽媽並不以為意，隔幾天後竟還帶著朋友前往原PO老公壽司店內用餐，大肆吃喝後竟意圖不買單就想拍拍屁股離開，讓原PO老公見狀十分不爽，質問對方「你們是來吃霸王餐的嗎？」這位媽媽竟還接著厚顏無恥地表示「你會請客吧」，堅持拒絕付錢。

原PO老公按耐怒火下最後通牒，警告這位厚臉皮的媽媽，若再不結帳將報警，原PO小孩朋友的媽媽卻置若罔聞，大搖大擺地離開壽司店。最後原PO老公果真報警處理，直到警察找上門，才讓吃霸王餐的媽媽慌了手腳，慌張地聯絡原PO告饒，但此時後悔卻已經來不及了。


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