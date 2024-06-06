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20萬張傳單「空飄氣球」送北韓！　裝USB散播師奶殺手林英雄歌曲

▲▼朴尚學指導的南韓脫北者公民團體，曾於2017年向北韓施放空飄氣球。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓脫北者公民團體6日以氣球裝著上千枚USB，散布「國民歌王」林英雄等人的歌曲或知名韓劇。圖為2017年資料照。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南北韓關係近日因近千枚空飄糞便汽球導致緊張升溫，南韓已全面中止919軍事協議。脫北者團體6日從南韓北部京畿道抱川市施放10枚廣告氣球，向北韓發送了20萬張傳單、5000枚USB與2000張美元紙鈔。南韓總統尹錫悅也發表談話表示，政府絕對不會坐視北韓威脅，將以堅決、壓倒性地回應挑釁。

根據韓聯社報導，脫北者團體「自由北韓運動聯盟」6日表示，當天稍早已在凌晨0時至1時之間，利用10枚空飄宣傳氣球，向北韓發送20萬張傳單，傳單內容包含譴責北韓領袖金正恩妄言「南韓只是不變的頭號敵國」等。

此外，氣球中也放置了5000枚USB裝置，裡頭儲存了KPOP偶像以及演唱韓國演歌（Trot）的資深歌手羅勳兒、號稱「師奶殺手」的歌王林英雄等人的歌曲，另外還有韓劇《冬季戀歌》影片檔，並且發送了2000張面額1美元的紙鈔。

▲▼南韓「師奶殺手」Trot歌王林英雄。（圖／翻攝自林英雄IG）

▲南韓「師奶殺手」Trot歌王林英雄。（圖／翻攝自林英雄IG）

團體表示，在發放傳單的過程中並未受到南韓警方制止，「只要金正恩不道歉，就會繼續向親愛的北韓同胞們發送，這些所謂真實的信件、自由的信件的『對北宣傳單』。」同一團體5月10日也對北韓發送過30萬張傳單。

同一天，南韓迎來悼念戰亡英雄先烈的6月6日顯忠日。總統尹錫悅在追悼儀式致詞時提到，北韓繼先前在西海（黃海）上進行砲擊與發射飛彈後，近日又以正常國家都會感到羞愧的卑鄙方式發出挑釁，「政府絕對不會對北韓威脅坐視不管。」

▲▼南韓一處稻田上空出現了一個據信是北韓發射的氣球，上面載有各種物體，包括看似垃圾和排泄物的東西。（圖／路透）

▲北韓向南韓空飄近千顆糞便氣球。（圖／路透）

尹錫悅強調，北韓政權拒絕歷史進步，開倒車，威脅南韓人民的生活，南韓「將維持著銅牆鐵壁般的態勢，堅決、壓倒性地應對其挑釁」。他也表示，南韓將以更強大的韓美同盟及國際社會合作為基礎，堅定守護國民的自由與安全，「和平不是屈從的，而是要用力量去守護」。

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