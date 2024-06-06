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日「女裝大叔」射後不理淪無頭男屍！　她殺人前還跟親爸練習SM

▲死者浦仁志生前熱愛女性打扮。（圖／翻攝自推特）

▲死者浦仁志生前熱愛女性打扮。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本北海道札幌市薄野一間旅館2023年7月發生無頭男屍案，兇嫌砍下死者頭顱後，將屍體遺棄在客房內。警方3月逮捕涉案的30歲田村瑠奈及其父母，該案4日開庭。有日媒揭露，田村一家的關係扭曲，女兒性格孤僻，將父母視為「奴隸」。而她將死者頭顱取走後，在家中割下眼球和舌頭，還用影片記錄下過程。

綜合日媒報導，薄野為札幌著名紅燈區，而發生案件的則是情侶酒店「Hotel LET'S」。當天員工因為房客遲遲未退房進屋查看，便在2樓客房的浴室內發現一具無頭男屍，經警方證實為62歲男子浦仁志。

警方調閱監視器後發現，浦仁志7月1日晚上曾穿著女裝參加變裝派對，隨後便與一名神秘女子會面，接著一同前往酒店。警方循線找到該名女子，並確認她就是田村瑠奈，同時也在她家中找到浦仁志被砍下的頭顱。

田村瑠奈被指控謀殺和遺棄屍體，其精神科醫師的父親田村修則面臨協助謀殺和棄屍的指控，而母親田村浩子則被控棄屍和破壞屍體。其中，父女兩人在案發前曾一同購買作案工具。

該案6月4日開庭審訊，再度引發熱議。田村浩子在庭上否認棄屍指控，她聲稱，當自己知道家中有死者的頭顱時，頭顱已經在浴室裡。

報導指出，根據田村一家在庭上的陳述，其家庭關係十分扭曲，女兒田村瑠奈性格孤僻，幾乎不與外界來往，由於父母寵愛，在家中地位極高，將父親視為「司機」，有時田村瑠奈情緒激動，還會直接勒住正在開車的父親的脖子。

除此之外，田村的父母必須用敬語稱呼她為「大小姐」，她甚至要求母親簽下「奴隸契約書」。

▲▼遭大叔射後不理怒斬首！她殺人前跟爸練習SM。（圖／翻攝自X）

▲田村修極度寵愛田村瑠奈。（圖／翻攝自X）

根據 FRIDAY報導，田村瑠奈在夜店與被害人相識後，彼此情投意合，便到酒店發生性關係，但是死者卻沒有避孕，事後田村為了取得緊急避孕藥，還在精神科醫師父親的陪伴下到診所就醫。事後田村疑似不滿，便與父親一起找到死者，同時相約下次見面，還告訴對方，「下次你要扮成女王，一起玩SM。」為此還讓母親去購買SM道具，並與父親一同練習。

她的父母感覺不對勁，因此主動要求死者不要再跟女兒見面，但是對方卻不理睬。直到有一天，女兒返家後突然說，「我把大叔的頭顱帶回來了。」檢方認為，田村瑠奈在犯案後將頭顱帶回家，並割下眼球和舌頭，同時在浴室內拍攝整個過程。此案的下一次審訊預計在7月1日舉行。

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