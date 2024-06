小學生校園內撿到手榴彈！交給老師「竟意外引爆」　當場被炸死

▲緬甸校園驚現恐襲手榴彈,一名小學生將炸彈交給老師時,意外引爆炸彈致1死25傷。(示意圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

緬甸南部一所小學4日發生爆炸事件。一名學生在尋獲恐怖襲擊遺留下來的手榴彈後,意外引爆炸彈,導致一名學生死亡,25人受傷。

綜合外媒報導,這起事件發生德林達依省(Tanintharyi)的土瓦鎮(Dawei)。緬甸國家行政委員會消息指出,當地4日中午12時40分,一名學生在校園內撿到一枚恐怖襲擊時遺留下來的手榴彈,於是這名學生趕緊將手榴彈交給老師。

#BREAKING A bomb blast left behind at an elementary school in Tua Township, Trindadey Division, southern #Myanmar , on Jun 4 has killed one student and injured 25 others. https://t.co/Ql2GJJX8bl pic.twitter.com/8MunSg3x8G