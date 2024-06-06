小學生校園內撿到手榴彈！交給老師「竟意外引爆」　當場被炸死

▲緬甸校園驚現恐襲手榴彈，一名小學生將炸彈交給老師時，意外引爆炸彈致1死25傷。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

緬甸南部一所小學4日發生爆炸事件。一名學生在尋獲恐怖襲擊遺留下來的手榴彈後，意外引爆炸彈，導致一名學生死亡，25人受傷。

綜合外媒報導，這起事件發生德林達依省（Tanintharyi）的土瓦鎮（Dawei）。緬甸國家行政委員會消息指出，當地4日中午12時40分，一名學生在校園內撿到一枚恐怖襲擊時遺留下來的手榴彈，於是這名學生趕緊將手榴彈交給老師。

#BREAKING A bomb blast left behind at an elementary school in Tua Township, Trindadey Division, southern #Myanmar , on Jun 4 has killed one student and injured 25 others. https://t.co/Ql2GJJX8bl pic.twitter.com/8MunSg3x8G — Journalist Lixy (@lixi32730051) June 5, 2024

令人意外的是，學生在上交這枚40毫米口徑的手榴彈時，炸彈意外從手中掉落地上，引發爆炸，造成最靠近炸彈的一名學生死亡，另有24名學生及一名學生家長受傷。

目前，安全部隊已在校園內清除地面爆炸物，以確保校園安全，而所有傷者也已被送往當地醫院救治。