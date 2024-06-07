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社會 社會焦點 保障人權

跟鄰桌吵架！台南醉男開槍洩憤　波及2餐廳員工...1人子彈碎片卡頭

記者林東良／台南報導

台南市安平區中華西路二段一家餐廳，7日清晨5時許發生槍擊案，61歲黃姓男子，疑因之前在餐廳內與其他顧客酒後發生口角，心有不甘離開後又折返，持槍射擊已打烊關門休息之餐廳鐵捲門示威洩憤，導致店內2人遭子彈碎片波及受傷，市警四分局據報中午循將他緝獲，起獲作案改造手槍、子彈。

▲黃姓男子涉嫌持改造手槍槍擊已打烊關門休息之餐廳鐵捲門示威洩憤，導致店內2人遭子彈碎片波及受傷，四分局警方循線將他緝獲，起出作案槍械。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黃姓男子涉嫌持改造手槍槍擊已打烊關門休息之餐廳鐵捲門示威洩憤，導致店內2人遭子彈碎片波及受傷，四分局警方循線將他緝獲，起出作案槍械。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黃姓男子涉嫌持改造手槍槍擊已打烊關門休息之餐廳鐵捲門示威洩憤，導致店內2人遭子彈碎片波及受傷，四分局警方循線將他緝獲，起出作案槍械。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，61歲沈姓男子之前在該餐廳消費時，酒後與鄰桌客人發生口角爭執，事後心有不甘，並對餐廳處理方式心有不滿，竟於7日清晨5時許持改造手槍折返，並朝已打烊關門休息之餐廳鐵捲門開槍示威洩憤，不料子彈碎片意外擊中兩名餐廳員工，一人肩部被碎片貫穿、一人被碎片擊中頭部卡頭骨，二人經送醫救治尚無生命危險。

▲黃姓男子涉嫌持改造手槍槍擊已打烊關門休息之餐廳鐵捲門示威洩憤，導致店內2人遭子彈碎片波及受傷，四分局警方循線將他緝獲，起出作案槍械。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警四分局獲報後，立刻與市警局刑警大隊偵四隊組成專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經調閱監視器，迅速於數小時內鎖定黃姓涉嫌，並掌握其行蹤，派遣多組警力前往安平區黃嫌租住處埋伏，於7日中午持向院檢聲請核發的搜索票、拘票，將黃嫌拘捕到案，並起出作案用改造槍枝1把、子彈1發。

全案偵訊後，依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲黃姓男子涉嫌持改造手槍槍擊已打烊關門休息之餐廳鐵捲門示威洩憤，導致店內2人遭子彈碎片波及受傷，四分局警方循線將他緝獲，起出作案槍械。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四分局分局長曹儒林表示，維護治安、打擊犯罪是警察天職，杜絕類似暴力犯罪，安平警將秉持「逢案必破、雖遠必緝」之態度，絕不讓罪犯心存僥倖，以提供市民安居樂業的生活環境，保障民眾生命財產安全。

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