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社會 社會焦點 保障人權

雲林勇警抓通緝犯「頭部中彈」　 一年93支嘉獎...考績竟被打乙等

記者劉人豪／雲林報導

雲林2023年10月21日發生警匪駁火，一名謝姓通緝犯被警員林俞宏發現行蹤，雙方駁火後林俞宏右側頭皮遭子彈擦過撕裂傷，驚險撿回一命。雲林縣議員李明哲今（7）日在議會質詢時幫林俞宏抱不平，說林在槍戰事件英勇與歹徒駁火，考績竟然是乙等，雲林縣警察局長李建民表示，他知道後也很生氣，因考績是前局長處理的，會協助林俞宏救濟，並指示人事室要辦專案考績。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／雲林縣議員 李明哲）

▲雲林縣議員李明哲(左)認為林俞宏被打乙等不太合理。（圖／翻攝自YouTube／雲林縣議員 李明哲）

李明哲指出，林俞宏去年10月12日，從新北市警局調到雲林台西分局橋頭派出，隨後就與通緝犯發生槍戰，頭部中彈受傷，之後就醫並公傷假休養，另林俞宏過去在新北值勤期間，就有80多支嘉獎，但林俞宏去年的考績竟然是乙等，質疑是他在所裡表現不好，還是在雲林工作的時間太短？

▲雲林警員林俞宏遭通緝犯開槍僅差0.1公分險殞命，雲林縣警局長前往醫院慰問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林警員林俞宏(右邊)遭通緝犯開槍僅差0.1公分險殞命，當時雲林縣警局長還前往醫院慰問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局長李建民表示，他知道林俞宏考績是乙等，第一時間也是很不能置信，跟人事室確認後確實是乙等，而打考績一般是去年12月，在他今年1月到任交接，考績部分是之前的局長完成，考績是派出所初評，之後送到分局，分局確認完後送考績會做最後確認，林俞宏在所內一開始初評就是乙等，

李建民說，知道這件事情以後其實很生氣，因為槍戰是林俞宏跟所長一起經歷，覺得所長怎麼會把他打乙等，送到分局後經過了解，分局有做過討論，最後分局還是用乙等定案送案。不解為何經歷這種事，還會被打乙等，這部分通知人事室，請林俞宏提出考績複審，也指示人事室要辦專案考績，看是不是一次記兩大功，也會協助林俞宏提申覆，機關的立場會跟林俞宏立場一致，該有的救濟也會協助，特殊功績升職申請部分，警政署還在審議。
 

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