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社會 社會焦點 保障人權

口袋戰術奏效！酒駕男逆逃沒用　猶豫半天決定拒測...吞18萬罰單

記者許權毅／台中報導

台中市紀姓男子上月31日騎車行經西區某臨檢點時，突然逆向落跑，結果警方早就有所準備，在反向處也設攔檢點，讓紀男當場掉進「口袋」，乖乖被逮。紀男被逮後，直接認了有喝2瓶啤酒，但又擔心自己有過酒駕紀錄、會被移送等，想了想決定拒測，吞下18萬罰單。

▲▼臨檢,警察,攔檢。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名酒駕累犯紀男遇到臨檢落跑，被逮後選擇拒測，吞下18萬罰鍰。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

第一警分局指出，5月31日23時許在西區五權路、英才路以及林森路口附近設下封閉式取締酒駕路檢，一名59歲紀男騎車沿著英才路直行後，突然逆向落跑往梅川西路前進，意圖規避攔查。不過警方有所準備，在附近路口也設有攔檢點，直接被攔下，紀男見跑不掉，也只好乖乖配合。

▲▼臨檢,警察,攔檢。（圖／記者許權毅翻攝）

紀男坦承，自己是在梧棲上班，當下才剛跟朋友喝完兩罐啤酒，員警準備實施酒測時，紀男卻又說自己10年內有過酒駕紀錄，現在擔心數值超標，會被依公共危險罪嫌移送台中地檢署，但又覺得18萬拒測罰鍰太高，遲遲無法做決定，警方還勸說「這麼多錢可以搭幾百次計程車了？」最終紀男牙一咬，決定拒測繳錢。

▲▼臨檢,警察,攔檢。（圖／記者許權毅翻攝）

第一分局長鍾承志表示，一分局今年迄今已取締酒後駕車226件，並持續分析酒駕事故、酒駕違規熱點等數據，精準執法，在易發生酒駕路段規劃路檢勤務，呼籲市民朋友勿心存僥倖。

按道路交通管理處罰條例規定，汽機車駕駛拒絕酒測，處新台幣18萬元罰鍰、當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照(3年內不得考領)、應接受道路交通安全講習及吊扣該汽機車牌照二年。如十年內再犯者，將加重到新台幣36萬元罰鍰，且公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

▲▼臨檢,警察,攔檢。（圖／記者許權毅翻攝）

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