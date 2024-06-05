張麗善領軍18家廠商參展台北食品展　推廣在地精品展現競爭力

▲雲林縣將由縣長張麗善帶領，以「雲林良品必屬精品」為主打，攜手18家優質廠商參加台北國際食品展。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台北國際食品展將於6月26登場，雲林縣將由縣長張麗善帶領，以「雲林良品必屬精品」為主打，攜手18家優質廠商參展，今（5）日舉辦行前記者會，張麗善指出，除展現雲林美食精采多元的深度及推廣精緻農業成果，也讓雲林優質農特產品走出台灣邁向國際，帶領廠商創造更多商機。

縣長張麗善說明，台北國際食品展屬於B2B的專業展，以專業買家及同業為主，許多廠商在參展後獲得國內外企業青睞，得到許多訂單，成為打開海外市場的契機。並跟隨雲林縣政府的腳步朝向國際舞台邁進；雲林良品擁有完備的電子商務等多元行銷體系，具有強勢的競爭力，期盼此次台北國際食品展能拓展無限商機。



張麗善進一步指出，此次參展廠商多元，產品包含國產產銷履歷美味鮮豆包、芋泥貢鴨、烏骨滴雞精、苦茶油、鮮芋漿、濁水米醬禮盒、黑豆蛋白粉、CPAG咖啡、花生醬、黑金剛花生糖、鳳梨鮮果萃、纖米餅、烏魚子、蜂蜜、寺上好米、台灣莊園咖啡豆、日曬蔬果麵、黃金醬筍、溫體鮮雞精…等，豐富多元、琳琅滿目的品項等，勢必讓各位國內外買家耳目一新。

農業處長魏勝德強調，在四天的活動展期中，除了豐富多樣的雲林良品展示推廣，也邀請廚師、營養師，以現代人最注重的便利及營養需求，教民眾輕鬆的以雲林良品製作出美味餐點；每日也準備許多試吃體驗及有趣的互動問答送贈品等活動，讓國內外買主及一般民眾參觀者（6月29日開放一般民眾購票進場）都可以更近距離瞭解雲林良品特色。誠摯邀請大家於6月26日至29日一同共饗時尚饗宴。

▲雲林縣將由縣長張麗善帶領，以「雲林良品必屬精品」為主打，攜手18家優質廠商參加台北國際食品展。（圖／記者蔡佩旻攝）