雲林麵攤2麵1沙拉1炒菜1680元...客人「頭好暈」　菜色獨家曝光

▲記者喬裝客人點一份沙拉380元，量不多但品項多樣。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

昨（3）日一名女網友在臉書《爆料公社公開版》貼文，抱怨前往西螺一家深夜麵攤用餐，不僅沒菜單，2碗麵、一份沙拉、一份炒菜要價1680元「霎那間頭好暈」且整個感覺真的很差。《ETtoday新聞雲》記者實際察訪該店，發現店名為「台南担仔麵」的店家，除了飯、麵類，賣的是日式料理與新鮮海產快炒。

女網友在《爆料公社公開版》貼文「一開始問有沒有菜單，說沒有。想說一個麵攤能多貴，結果原來有鬼，難怪沒菜單！東西還很難吃，整個感覺真的很差！2碗麵、一份沙拉、一份炒菜共1680元，問這盤沙拉多少？老闆說1280元（霎那間頭好暈）」

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▲西螺「台南担仔麵」遭網友抱怨一盤沙拉要價1280元，整個感覺真的很差。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者喬裝客人實際探訪該店，營業時間為傍晚17時至凌晨2時，主攻客群為深夜熟客，斗大招牌寫著「台南担仔麵」進門點餐發現，除了滷肉飯與担仔麵，主要賣的是日式料理類與新鮮海產快炒，3個人點了滷肉飯、担仔麵、沙拉，告知飯麵價格後，老闆熱情招呼念出今日菜單，記者問沙拉怎麼賣，才說有380元與580元價位，要更大份的也有。

▲雲林西螺「台南担仔麵」業者受訪表示，不知道被客人PO網路，但做生意難免都會遇到被抱怨的情況，並不會太在意。（圖／記者蔡佩旻攝）

該店家確實沒有設定固定菜單，該上多大份全憑老闆直覺目測人數，記者點了担仔麵加魯貢丸一碗50元、滷肉飯一碗50元、一份沙拉380元，沙拉包含切片小黃瓜、切段蘆筍、切片三色蛋、新鮮白苦瓜、芋泥、章魚腳切片、大鮮蝦、高麗菜絲、玉米筍、苜蓿芽琳上自製千島醬，內容豐富且大蝦、章魚腳均相當新鮮、口感Q彈，不輸正統日本料理店。

▲担仔麵加魯貢丸一碗50元、滷肉飯含滷蛋一碗50元。（圖／記者蔡佩旻攝）

付帳後向店家表明身份，業者受訪表示，不知道被客人PO網，但做生意難免都會被抱怨，並不會太在意。老闆說，開店已近35年，因起初就是賣担仔麵，後來視顧客需求才慢慢增加品項，鮮蝦、螃蟹、當日鮮魚、蛤蜊、章魚、等海鮮外，亦有日料燒烤類品項，久了熟客也都習慣，雖曾有人建議，但也沒有想過要改店名。

▲老闆撥開大鮮蝦，自豪表示，每一隻蝦子都是新鮮經處理挑過的，絕對乾淨無沙且都有蝦膏。（圖／記者蔡佩旻攝）

針對顧客抱怨價格問題，老闆苦笑表示，開店以來就堅持「新鮮、好吃、乾淨、好態度」，對於客人當場詢問都是有問必答。回憶當下確實沒有主動報價，但結帳時客人詢問必細數價格。老闆說，其實喜歡跟客人討論價格，因為沒菜單的關係，透過詢問可以「吃多少點多少」客製，就怕客人一句「你處理就好」、「要好吃的」，多問怕被罵，做多價高被說黑店。

▲老闆撥開鮮蝦，自豪表示，每一隻蝦子都是新鮮經處理挑過的，絕對乾淨無沙且都有蝦膏。（圖／記者蔡佩旻攝）

老闆提到，沒菜單是因為海產都是新鮮貨，均為以當天採購為備料，海鮮主要以季節、氣候因素價格浮動，所以買到什麼賣什麼，量也不多，賣完就沒了，從以前就沒有預設菜單到現在，熟客來都會直接看冰檯挑選、詢價後點菜，未來仍舊會以無菜單模式經營。

▲滷肉以中段五花肉熬煮，肥嫩相間、帶皮處熬到香Q有嚼勁，滷肉飯與担仔麵都會加。（圖／記者蔡佩旻攝）