身心障礙運動員「田徑女王蔡名媫」3金入袋　2024全中運雲林大放異彩

▲蔡名媫在田徑類肢體障礙女子組比賽中，在標槍F34級、鐵餅F34級、鉛球F34級拿下三面金牌，成為本屆田徑女王。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣2024年全國中等學校運動會，全國小學田徑錦標賽、全國身心障礙國民運動會等三項全國性賽事績優教練與選手聯合表揚大會，由縣長張麗善頒發績優獎金給優異成績的教練與選手，並且期勉他們未來在各項競賽中，繼續勇往直前超越自我、堅持到底，展現出雲林體育人的決心與毅力。

縣長張麗善表示，雲林縣今年參加全國中等學校運動會成績亮眼，總計獲得21金20銀32銅，是繼2021年全中運為歷年來最佳競賽成績後，這次2024年全中運成績為最佳客場競賽紀錄，全國整體排名更是躍進到第九名。

▲雲林縣府辦理聯合表揚大會，一共表揚300位全中運、全小田及全障運績優選手暨教練，頒發總獎金從原888萬餘元調高為約909萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為落實實質獎勵，將身心障礙運動項目的獲獎獎金提高，第一名從3萬調高到6萬、第二名從2萬調為3萬、第三名1萬變2萬等均加倍，團體獎金也同比例調高，頒發總獎金從原888萬餘元調高為約909萬，張麗善說，感謝大家努力為雲林爭光，身為雲林人都與有榮焉。

教育處長邱孝文表示，這次2024年全中運成績亮眼，其中在田徑場大放異彩的全臺最速國中男朱兆豐，在200公尺以21秒84競速奪金，在短跑100M、200M兩個項目都稱王。同樣是斗南高中的李俊陞在高男鏈球以62.42公尺擲出金牌，目前國內最佳紀錄的沈又豪、沈智陞都是鏈球項目的常勝軍，男子鏈球可以說是雲林制霸全國的單項。

斗南高中舉重隊共計奪三金三銀一銅、斗六國中李姿儀在女子太極拳劍全能項目，以柔克剛成為這個項目的金牌。木球計有石榴國中蔡峰嘉在國男組木球桿數賽個人賽、斗南高中蘇泳竹在高男球道個人賽、義峰高中高男組球道賽團體、二崙國中國女球道賽團體等奪得四面金牌，本屆全中運雲林縣拿下的21面金牌中，田徑類就佔了5金、木球類佔4金，舉重及跆拳道各站3金，成績相當突出。



教育處長邱孝文指出，全國身心障礙國民運動會，則有6金12銀10銅，其中蔡名媫在田徑類肢體障礙女子組比賽中，在標槍F34級、鐵餅F34級、鉛球F34級拿下三面金牌，成為本屆田徑女王。另縣府與中華民國田徑協會一起主辦113年全國小學田徑錦標賽則有1銀1銅的好成績，這表示縣內重點發展運動項目耕耘有成。

▲全台最速國中男朱兆豐，在200公尺以21秒84競速奪金，在短跑(100M、200M)的兩個項目都稱王。（圖／記者蔡佩旻翻攝）