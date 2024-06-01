　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

身心障礙運動員「田徑女王蔡名媫」3金入袋　2024全中運雲林大放異彩

▲雲林縣府辦理聯合表揚大會，一共表揚300位全中運、全小田及全障運績優選手暨教練，頒發總獎金從原888萬餘元調高為約909萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡名媫在田徑類肢體障礙女子組比賽中，在標槍F34級、鐵餅F34級、鉛球F34級拿下三面金牌，成為本屆田徑女王。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣2024年全國中等學校運動會，全國小學田徑錦標賽、全國身心障礙國民運動會等三項全國性賽事績優教練與選手聯合表揚大會，由縣長張麗善頒發績優獎金給優異成績的教練與選手，並且期勉他們未來在各項競賽中，繼續勇往直前超越自我、堅持到底，展現出雲林體育人的決心與毅力。

縣長張麗善表示，雲林縣今年參加全國中等學校運動會成績亮眼，總計獲得21金20銀32銅，是繼2021年全中運為歷年來最佳競賽成績後，這次2024年全中運成績為最佳客場競賽紀錄，全國整體排名更是躍進到第九名。

▲雲林縣府辦理聯合表揚大會，一共表揚300位全中運、全小田及全障運績優選手暨教練，頒發總獎金從原888萬餘元調高為約909萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府辦理聯合表揚大會，一共表揚300位全中運、全小田及全障運績優選手暨教練，頒發總獎金從原888萬餘元調高為約909萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為落實實質獎勵，將身心障礙運動項目的獲獎獎金提高，第一名從3萬調高到6萬、第二名從2萬調為3萬、第三名1萬變2萬等均加倍，團體獎金也同比例調高，頒發總獎金從原888萬餘元調高為約909萬，張麗善說，感謝大家努力為雲林爭光，身為雲林人都與有榮焉。

教育處長邱孝文表示，這次2024年全中運成績亮眼，其中在田徑場大放異彩的全臺最速國中男朱兆豐，在200公尺以21秒84競速奪金，在短跑100M、200M兩個項目都稱王。同樣是斗南高中的李俊陞在高男鏈球以62.42公尺擲出金牌，目前國內最佳紀錄的沈又豪、沈智陞都是鏈球項目的常勝軍，男子鏈球可以說是雲林制霸全國的單項。

斗南高中舉重隊共計奪三金三銀一銅、斗六國中李姿儀在女子太極拳劍全能項目，以柔克剛成為這個項目的金牌。木球計有石榴國中蔡峰嘉在國男組木球桿數賽個人賽、斗南高中蘇泳竹在高男球道個人賽、義峰高中高男組球道賽團體、二崙國中國女球道賽團體等奪得四面金牌，本屆全中運雲林縣拿下的21面金牌中，田徑類就佔了5金、木球類佔4金，舉重及跆拳道各站3金，成績相當突出。
 
教育處長邱孝文指出，全國身心障礙國民運動會，則有6金12銀10銅，其中蔡名媫在田徑類肢體障礙女子組比賽中，在標槍F34級、鐵餅F34級、鉛球F34級拿下三面金牌，成為本屆田徑女王。另縣府與中華民國田徑協會一起主辦113年全國小學田徑錦標賽則有1銀1銅的好成績，這表示縣內重點發展運動項目耕耘有成。

▲雲林縣府辦理聯合表揚大會，一共表揚300位全中運、全小田及全障運績優選手暨教練，頒發總獎金從原888萬餘元調高為約909萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲全台最速國中男朱兆豐，在200公尺以21秒84競速奪金，在短跑(100M、200M)的兩個項目都稱王。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林首辦警察節家庭日「狂跳16蹲」　活動精彩溫馨促進警民和諧

►快訊／男騎士疑自撞摔進水溝！　「上半身陷軟泥」失去呼吸心跳

►快訊／男騎士疑自撞「上半身插進水溝爛泥裡」！　搶救無效亡

►新竹科技廠包車遊劍湖山…司機國道「時速130」狂飆釀4死！下場曝

►科技助農！共慶神農大帝聖誕　西螺福興宮祝壽佑豐收

ET快訊
上市公司處長「買同樓層房+特斯拉」養前妻！　正宮怒告
許老三畢業了！細肩帶現身派對　萬人讚：小S青春版
傅孟柏揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍
50嵐今漲價！　新舊價格比對曝
等不到國旅補助！　花蓮12家旅宿確定歇業
狄鶯鬧離婚、扯下蠱　名嘴：為了洗孫安佐呼麻醜聞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林縣府聯手台大　簽署「酸菜專業區剩餘資材再利用」MOU  

身心障礙運動員「田徑女王蔡名媫」3金入袋　2024全中運雲林大放異彩

百年濁幹線歷久彌新　通水慶典持續守護雲林農業

提供暑期工讀機會　台南市公部門暑期工讀招募甄試名單放榜

雲林首辦警察節家庭日「狂跳16蹲」　活動精彩溫馨促進警民和諧

畢業前一起打球！　嘉義市南興國中「築夢盃」國小球員越級打怪

員警自戕事件引憾事　屏東縣警局積極強化壓力管理

新北打火英雄齊聚八里龜馬山　望海祈福求平安...1300警義消參加

進入愛文芒果產季　枋寮警啟動「護農專案」杜絕宵小蠢動

南消首創消防AI主播　消防宣導教育邁向新紀元

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

重機騎士停紅燈被名車撞　男乘客拿刀開嗆：來互X啊

雲林縣府聯手台大　簽署「酸菜專業區剩餘資材再利用」MOU  

身心障礙運動員「田徑女王蔡名媫」3金入袋　2024全中運雲林大放異彩

百年濁幹線歷久彌新　通水慶典持續守護雲林農業

提供暑期工讀機會　台南市公部門暑期工讀招募甄試名單放榜

雲林首辦警察節家庭日「狂跳16蹲」　活動精彩溫馨促進警民和諧

畢業前一起打球！　嘉義市南興國中「築夢盃」國小球員越級打怪

員警自戕事件引憾事　屏東縣警局積極強化壓力管理

新北打火英雄齊聚八里龜馬山　望海祈福求平安...1300警義消參加

進入愛文芒果產季　枋寮警啟動「護農專案」杜絕宵小蠢動

南消首創消防AI主播　消防宣導教育邁向新紀元

搶拍富士山！外國旅客「違停亂象」　日本政府直接蓋一座停車場

中斷錄影！吳宗憲突然噎到嚇壞眾人

台師大外籍生分享留台工作經驗　中文好還不夠「需求條件曝光」

傳賴清德擬啟動院際協調權　總統府：目前無相關規劃

想買靠運氣？　房市熱到買房靠抽籤、2房1天秒殺

王威晨賽前傳球練習　意外被曾頌恩強襲球擊中

陳鏞基身體有警訊多休息　餅總暫不會讓林益全上一軍

不開車又怕位置差「車位還是得買？」　專家曝4關鍵：不用勉強

大巨蛋辦演唱會被柯文哲綁死？　民眾黨反擊李四川：配合議員政治操作

「4000年一遇美女」綠髮造型超仙！　鞠婧禕草地飄泡泡夢幻照被讚爆

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

地方熱門新聞

高雄晚間大停電！899戶突一片黑

台南將開放機車直接左轉！黃偉哲曝時程

板橋開心農場紅到日本　和歌山議員飛來取經

921園區車籠埔斷層館升級後重新亮相

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

台東民眾撿到鳳頭蒼鷹幼鳥　疑鳥巢摔落重傷

國民阿嬤受邀反詐大使　新北警籲提高全民識詐

竹市中油遷庫　36公頃竹科X打造科技廊帶

南消首創消防AI主播消防宣導邁向新紀元

縣市長施政滿意度調查南消消防成果六都第1

雲林警察節家庭日　活動精彩溫馨

南消四大隊社區推廣急救技能

嘉義南興國中「築夢盃」國小畢業生越級打怪

屏東獨居男脊椎開刀生活困頓　警伸援手

更多熱門

相關新聞

速霸陸美規新WRX tS亮相

速霸陸美規新WRX tS亮相

北美速霸陸（Subaru）推出2025年式WRX tS，新車將取代先前的WRX TR，並且在懸吊、駕駛模式、儀表等都有升級，動力則維持不變，並且沒有擾流尾翼。

跳高新星葉柏廷想學禹相赫的「微笑」

跳高新星葉柏廷想學禹相赫的「微笑」

田徑國邀賽「升格」世界級！

田徑國邀賽「升格」世界級！

挺花蓮！雲林人獲加碼享1300元旅遊補助

挺花蓮！雲林人獲加碼享1300元旅遊補助

全國身心障礙運動會落幕　花蓮奪8金6銀

全國身心障礙運動會落幕　花蓮奪8金6銀

關鍵字：

運動雲林縣全國中運田徑身心障礙國民運動會

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐回台首直播！

狄鶯驚爆想離婚！受夠孫家人

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

五月天阿信神隱網路7天　深夜突發聲

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

孫安佐被爆在普吉島醫院三進三出

好市多推車大盜趁結完帳下手！她1招反制

更多

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面