端午送暖！台中福華捐千粽...西螺福興宮偕西螺警局共襄善舉

▲台中福華董事長廖國宏代表捐贈禮盒致予西螺福興宮，由楊文鐘董事長代為受贈，並委託西螺警分局分送轄區關懷戶，盼以公益服務開啟良善循環。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

端午節將至，雲林西螺福興宮持續關心社會福利與地方公益事業，與台中福華飯店「與社會共好 全方位實踐ESG價值」不謀而合。今（4）日由台中福華董事長廖國宏代表捐贈肉粽與雪蛤燕窩飲禮盒致予西螺福興宮，由楊文鐘董事長代為受贈，並委託西螺警分局分送轄區關懷戶，盼以公益服務開啟良善循環。

西螺福興宮董事長楊文鐘說明，台中福華大飯店與瑞春醬油公司長期支持社會公益事業，善盡企業社會責任，感謝在第一線上關懷社區邊緣戶的西螺警分局員警，確實踏查轄區內三鄉鎮需要幫助的民眾，在端午節到來前，可以將粽子、白米、醬油等物資送達，讓大家感受到媽祖的大愛與溫暖。

▲西螺警分局協助將禮盒分送轄區關懷戶，盼以公益服務開啟良善循環。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台中福華大飯店董事長廖國宏表示，感謝所有同仁一起分工響應公益活動，這次捐出一千顆手工愛心肉粽，陪伴西螺的弱勢家庭和長者一起共度端午節，給予需要民眾帶來一份溫暖與關懷，並凝聚向善力量，實踐利他永續，共好、共享的生活願景。

協助發送愛心物資的西螺警分局，由分局長閻百川率主管與員警一同參與受贈儀式，肯定台中福華大飯店與瑞春醬油公司在經營企業營收之餘，樂於回饋社會，分局也將秉持警民同心的精神，為社會注入和諧與安定的力量。

▲台中福華董事長廖國宏代表捐贈禮盒致予西螺福興宮，由楊文鐘董事長代為受贈，並委託西螺警分局分送轄區關懷戶，盼以公益服務開啟良善循環。（圖／記者蔡佩旻翻攝）