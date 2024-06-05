豪雨農損！雲林稻田倒伏農民憂災損擴大搶收　 農業處籲勿青割

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一期稻作採收期為6月中旬至7月中旬約一個月，較早插秧的稻田已先行進行採收，上週受鋒面滯留影響豪雨襲台，造成不少地區均出現水稻倒伏情況，預期未來幾日持續降雨，部分農民擔倒伏的稻穗發芽搶收，雲林縣農業處副處長蔡耿宇表示，呼籲熟成再收割。

▲上週大豪雨造成水稻倒伏情況，部分成熟稻穗泡水後恐發芽、擴大災情。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣農業處統計，雲林縣一期稻作受豪雨影響，造成縣內水林、土庫和斗南等多鄉鎮約200多公頃水稻倒伏，各鄉鎮陸續回報災損，農業處副處長蔡耿宇指出，若稻穀搶收，導致稻穀含水量高，也影響糧商、農會收購稻穀價格。

▲雲林縣一期稻作受豪雨影響，多鄉鎮約200多公頃水稻嚴重倒伏。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣米穀公會表示，上週連日降雨，虎尾地區部分稻田出現倒伏，中央氣象署預報未來幾日又有另一波鋒面接近，預期造成農損擴大，出現青割和搶收的情況。目前稻穀濕度28度每百台斤新台幣960元，由於青割、搶收，稻穀的濕度過高降低品質和烘乾速度亦影響售出價格。

林姓農民種植稻田上午進行收割，他表示，今日收割水稻主要供作種子、培育秧苗所用，另部分交售碾米廠。林姓農民說，視稻穗成長狀況，能收的話還是要趕緊收割，若遇嚴重倒伏泡水發芽，恐造成更大損失，務農就是「靠天吃飯」。

▲林姓農民種植稻田上午進行收割，表示農民靠天吃飯，該收還是要收。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣農業處副處長蔡耿宇表示，部分地區出現水稻嚴重倒伏情形，希望切勿青割、搶收，盡量等到稻穗整體較成熟再進行收割，否則稻穀青熟度品質亦會影響收購價格。

西螺鎮農會與二崙鄉農會於6月11日開始收濕穀；莿桐鄉農會今日溼穀價格（百台斤）24-24.9度1000元、25-25.9度990元、26-26.9度980元、27-27.9度970元、28-28.9度960元、29-29.9度950元、30-30.9度940元、31-31.9度930元、32度以上不收。

虎尾建通米廠穎川好米今日溼穀價格（百台斤）26度以下1000元、26-26.9度990元、27-27.9度980元、28-28.9度970元、29-29.9度960元、30-30.9度950元、31-31.9度930元、32度以上與青粒超過20%拒收。

▲雲林縣一期稻作受豪雨影響，多鄉鎮約200多公頃水稻嚴重倒伏。（圖／記者蔡佩旻攝）