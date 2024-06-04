期待一整年！飛沙國中免費大啖原肉牛排　滿足喜悅溢於言表

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林四湖鄉偏鄉飛沙國中學生去年因捨不得吃校長獎勵的雞排，塞在書包等放學帶回家與家人分享，讓史堤克先生牛排張福田總經理深受感動，招待畢業生免費吃牛排。今年持續掛念偏鄉孩子再次辦理「愛及偏鄉，飄香飛中」公益餐會。今（4）日參與的畢業生說，去年看學長姐品嚐牛排後，整整期待了一年。

▲飛沙國中畢業生端莊享用美式牛排，面露喜樂滿懷的表情。（圖／記者蔡佩旻攝）

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55歲的張福田總經理為雲林大埤鄉子弟，去年透過媒體得知校長對孩子的關愛相當感動，因出身貧窮家庭相當有感，所以平時均低調做公益的他便聯繫上校長發起愛心餐會，史堤克先生牛排執行總監陳盈憲表示，史堤克是非常幸福的企業，總經理時常以「施比受更有福」與員工分享，「受幫助很幸福但幫助人更幸福」，也希望透過拋磚引玉讓社會更正向。

▲畢業生感恩餐廳邀請用餐，特地準備感謝卡贈與業者與張福田總經理。（圖／記者蔡佩旻攝）



今日公益餐會，總經理張福田總經理除了讓學生點自己喜愛的排餐外，也贈送每位畢業生一份禮物，並加碼贈送10份精美禮品，獎勵此次會考成績優秀學生。學生就定位後，依著老師的指揮，井然有序地盛用餐飲吧，當熱騰騰的薯條、餐包與排餐上桌，肉排在鐵盤上吱吱的作響，孩子們學露出喜樂滿懷的表情。

▲史提克牛排總經理張福田總經理除了讓學生點自己喜愛的排餐外，也贈送每位畢業生一份禮物，並加碼贈送10份精美禮品，獎勵此次會考成績優秀學生。（圖／記者蔡佩旻攝）

一名女同學說，去年學長姐受邀用餐後回去雖沒有特別與我們分享感受，但其實心中都默默期待「明年我們畢業就能體驗」，女學生說，整整期待了一整年，在家鄉吃的牛排是夜市的組合肉，第一次品嚐到原肉牛排很開心感動，也很感謝校長與牛排店。

▲今日史堤克牛排愛心餐會獎勵全校32位畢業生生。（圖／記者蔡佩旻攝）

飛沙國中校長陳昭龍表示，今日史堤克牛排愛心餐會獎勵全校32位畢業生，總經理張福田還將捐贈學生國中教育會考成績只要各科都達到「基礎B」以上就能獲得達標獎助學金，共發出2萬元，希望鼓勵成績不算優秀的學生，也藉此機會讓學生明白，只要努力提升自己也能活出精彩人生、就值得獎勵。

▲史堤克先生以充足的份量、嚴選的食材以及驚艷的視覺空間，為台灣餐飲史創下新頁，導入健康樂活觀念，讓消費者享受美食並兼顧營養均衡理。（圖／記者蔡佩旻攝）