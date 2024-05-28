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雲林推動「農藥殘留質譜快檢」　 張麗善：擔負保護消費者責任

▲農業部農糧署補助台北市瑠公農業產銷基金會建置「質譜快檢行動檢測車」，於蔬菜採收期加強於二崙鄉農會駐點服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農業部農糧署補助台北市瑠公農業產銷基金會建置「質譜快檢行動檢測車」，於蔬菜採收期加強於二崙鄉農會駐點服務，縣長張麗善前往瞭解農藥殘留質譜快速篩檢機制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是全國最大蔬菜產區，為落實源頭管理、降低蔬果農藥殘留大力推廣「質譜快速篩檢技術」協助農友田間蔬果上市前檢驗，縣長張麗善前往二崙鄉農會，瞭解農藥殘留質譜快速篩檢機制及目前推展情形。縣長張麗善呼籲農友，可多利用質譜快檢，自主檢驗合格再上市，也擔負起消費者食的安全。

動植物防疫所所長廖培志說明，雲林縣原僅有虎尾科技大學設置質譜實驗室區檢中心，農民送檢較為不便費時，為提升檢驗結果即時性，即時確認田間農作物農藥殘留情形，在農業部農糧署協助下，目前已於二崙鄉農會及土庫鎮農會設置質譜快檢前處理站。

▲農業部農糧署補助台北市瑠公農業產銷基金會建置「質譜快檢行動檢測車」，於蔬菜採收期加強於二崙鄉農會駐點服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「質譜快速篩檢技術」除準確性近似化學檢驗法外，亦縮短檢驗時間至一天以內，輔以簡訊通知檢驗結果，即時攔截問題蔬果。（圖／記者蔡佩旻翻攝

並自2023年11月起，農業部農糧署補助台北市瑠公農業產銷基金會建置「質譜快檢行動檢測車」，於蔬菜採收期加強於二崙鄉農會駐點服務。今年亦預計於崙背鄉草湖合作農場、西螺鎮安定果菜生產合作社及莿桐鄉農會等3處增設前處理站，雲林縣動植物防疫所將持續鼓勵雲林縣的農會及合作社場加入質譜快檢前處理站行列，為農友服務。

台北市瑠公農業產銷基金會農業檢驗中心副主任陳靖瑋指出，「質譜快速篩檢技術」是由農業部農業藥物試驗所研發，為當今最快速的農藥殘留檢驗技術，除準確性近似化學檢驗法外，亦縮短檢驗時間至一天以內，輔以簡訊通知檢驗結果，即時攔截問題蔬果，讓農友生產的農產品安心且快速地上市。

縣長張麗善表示，針對農民所生產的蔬菜在第一個時間掌握農藥殘留疑慮，避免蔬果送到西螺果菜市場後或送到台北農產公司後，才發現農藥殘留超標，而得進行銷毀造成農民損失。非常感謝農業部農糧署補助瑠公基金會建置「質譜快檢行動檢測車」駐點二崙鄉農會，讓農友能就近送驗農作物，這是我們農業應當擔負保護消費者的責任。

▲農業部農糧署補助台北市瑠公農業產銷基金會建置「質譜快檢行動檢測車」，於蔬菜採收期加強於二崙鄉農會駐點服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「質譜快速篩檢技術」是由農業部農業藥物試驗所研發，為當今最快速的農藥殘留檢驗技術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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